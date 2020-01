Jeder kennt es: Wenn morgens der Wecker läutet, verlassen die wenigsten sofort fluchtartig das Bett. Doch irgendwann muss man dann doch aufstehen.

Es gibt allerdings drei Sternzeichen, die besonders lange im Bett bleiben und sich sogar nach dem zehnten Wecker immer noch seelenruhig schlummern.

Fische

Fische sind von Natur aus sehr verträumte Sternzeichen. Sie träumen nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tag. Am liebsten würden sie permanent nur im Bett liegen und vor sich hin dösen. Daher ist es auch keine Überraschung, dass sie morgens oftmals Probleme damit haben, aus den Federn zu kommen.

Waage

Die Bequemlichkeit der Waage äußert sich vor allem in ihrer ständigen Entscheidung, den einfachen Weg zu gehen, um sich nicht zu viel Arbeit aufzuhalsen. Egal ob im Job oder privat, die Waage geht Dingen wie Stress und Druck gezielt aus dem Weg. Auch beim Aufstehen ist sie die Ruhe selbst und braucht oft ein bisschen länger, um so richtig in die Gänge zu kommen.

Schütze

Der Schütz liebt Freiheiten. Um diese zu behalten, sorgt er stets dafür, dass er die Regeln selbst aufstellen kann. Im Chaos behält er immer einen kühlen Kopf und verlässt sich bei seinen Entscheidungen auf sein Bauchgefühl. Auch früh morgens nimmt er sich die Zeit, die er braucht und bleibt auch gern mal ein wenig länger im Bett.