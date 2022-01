Schon seit Beginn der HBO-Serie „Euphoria“ verwundert ein Schauspieler viele Fans. Denn Eric Dane, der als McSexy aus „Grey’s Anatomy“ bekannt ist, mimt in der Serie einen gewalttätigen Vater. Doch ganz kann sich Schauspieler Eric Dane wohl nicht von seiner Vergangenheit als McSexy verschieden.

Denn Fans entdecken in der neuen Folge ein „Grey’s Anatomy“-Easter Egg.

Neue „Euphora“-Folge enthält „Grey’s Anatomy“ Easter Egg

Gleich zu Beginn eine kleine Spoiler-Warnung, denn das Easter Egg gab es in der aktuellen „Euphoria“-Folge, die am Montag ausgestrahlt wurde. Darin geht es um die Vergangenheit von Nates Vater Cal. Cal (gespielt von Eric Dane), der in Staffel eins mit Nates Schwarm – der minderjährigen Jules (gespielt von Hunter Schafer) – geschlafen hat und den Geschlechtsverkehr ohne ihr Einverständnis gefilmt hat, ist für viele Fans der Serie einer der größten Schurken bei Euphoria. Immer wieder sorgt er durch seine gewalttätige und einschüchternde Art für Aufregung beim Publikum.

In der aktuellen Folge versuchen die „Euphoria“-Macher zu ergründen, wie Cal so aggressiv und furchteinflößend wurde. Dabei ging es aber keinesfalls um eine Entschuldigung oder Ausrede, sondern einen Blick in Cals eigene Jugend. Denn wie sich herausstellte, war diese ebenfalls von Angst und Gewalt geprägt.

Cal war nämlich in seinen besten Freund auf der High School verliebt. Ihm gestehen konnte er das aber nicht, denn Cal fühlte sich durch sein homophobes Umfeld eingeschüchtert. Dazu kam noch, dass er seine Freundin geschwängert hatte und die Verantwortung für das gemeinsame Baby übernehmen musste.

Spielt McDreamy bei „Euphoria“ mit?

So weit, so dramatisch. Doch ein kleines Detail dieser Geschichte sorgte in den Sozialen Medien für Aufruhr. Denn Cals bester Freund hieß ausgerechnet Derek. Und für fleißige „Grey’s Anatomy“-Zuschauer wird dieser Name vor allem mit einer Person verbunden: McDreamy aka Derek Shepherd. Dieser war in der Arztserie der beste Freund von Eric Danes Figur Mark Sloan. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Mark mit Dereks Frau Addison schläft.

Dass die Serienmacher jetzt ausgerechnet diesen Namen für Cals große Liebe verwenden, ist für viele ein eindeutiges Easter Egg. Fans feiern deshalb das kleine Crossover der beiden Serien.

Auch, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass „Euphoria“ und „Grey’s Anatomy“ im gleichen Universum spielen, äußerst unwahrscheinlich ist. Nicht nur, weil Eric Danes Charakter in der Arztserie Mark und nicht Cal hieß, sondern auch, weil (Achtung: Spoiler) Mark aka McSexy in der 9. Staffel den Serientod starb.

ayy yo aluciné cuando dijeron que el mejor amigo de Cal Jacobs se llamaba Derek #EuphoriaHBOMax pic.twitter.com/zmmM4M8Ube — crisss👾 (@redesign07) January 25, 2022

Fans wollen Patrick Dempsey in „Euphoria“

Das kleine Easter Egg, in dem Mark und Derek vielleicht mehr waren, als nur gute Freunde, sorgt aber dennoch für große Freude. So schreibt ein User auf Twitter etwa: „Die Art und Weise, wie Cals bester Freund aus Kindertagen Derek heißt und alles, woran ich denken konnte, waren sie“ und postet ein Bild der beiden Ärzte dazu.

Ein anderer Fan wünscht sich währenddessen, dass Derek noch eine weitere Rolle in „Euphoria“ spielen wird und das Publikum eine erwachsene Version von Cals Highschool-Liebe zu sehen bekommt – im Idealfall wäre das natürlich Patrick Dempsey, der in „Grey’s Anatomy“ Derek spielte.

So unrealistisch dieses Crossover auch wäre – ein Universum, in dem Mark und Derek ein Paar sind, klingt auf jeden Fall spannend.

I really want adult Derek be Patrick Dempsey so I can see them together agin

#EuphoriaHBOMax pic.twitter.com/m0kumlrfWi — W (@heybeym) January 25, 2022