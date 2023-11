Ende Oktober schockte eine Nachricht die TV-Welt. „Friends“-Schauspieler Matthew Perry verstarb im Alter von nur 54 Jahren. Seine Co-Stars waren über den plötzlichen Tod geschockt und wünschten sich Privatsphäre.

Jetzt teilen die ersten Co-Stars, wie es ihnen nach dem Tod geht.

Co-Stars nehmen Abschied von Matthew Perry

„Schweren Herzens sage ich Lebewohl. Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, gehört ehrlich gesagt zu den schönsten Zeiten in meinem Leben.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Schauspieler Matt LeBlanc jetzt von seinem ehemaligen TV-Kollegen Matthew Perry. Perry war Ende Oktober tot in seinem Haus gefunden worden. Genaue Details zur Todesursache sind derzeit noch nicht bekannt.

Matt spielte in der Kultserie Joey, den besten Freund von Matthews Chandler. Die beiden gingen als eines der lustigsten Duos in die TV-Geschichte ein – und waren auch hinter den Kulissen eng befreundet.

„Es war mir eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen und dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich nie vergessen. Niemals“, schreibt Matt jetzt über seinen Kollegen und postet dazu einige Bilder aus der Serie. Aber es wären nicht Chandler und Joey, wenn die Nachricht nicht auch ein kleines Augenzwinkern inkludieren würde. Denn Matt schließt seine Nachricht mit den Worten: „Breite deine Flügel aus und fliege, Bruder, du bist endlich frei. Viel Liebe. Und ich schätze, du behältst die 20 Dollar, die du mir schuldest.“

„Er war lustig und liebevoll.“

Matt ist übrigens nicht der einzige „Friends“-Star, der sich jetzt zu dem Tod des Schauspielers äußert. Auch Courteney Cox, die in der Serie seine Freundin und spätere Ehefrau Monica spielte, spricht jetzt über den Verlust. „Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty, und ich vermisse dich jeden Tag“, schreibt die Schauspielerin. Auf Instagram postet sie zu ihrer Nachricht einen Behind The Scenes Look einer der legendärsten Momente aus „Friends“. Und zwar jener, in dem Monica und Chandler in London eine Nacht miteinander verbringen und Monica sich am nächsten Morgen in Chandlers Bett versteckt.

„Wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, wie ich es mit Matthew getan habe, gibt es Tausende von Momenten, die ich gerne mit dir teilen würde. Doch hier ist einer meiner Lieblingsmomente“, so Courteney. Und sie enthüllt: die große Lovestory zwischen Monica und Chandler verdanken wir auch Matthew. „Zur Vorgeschichte: Chandler und Monica sollten in London einen One-Night-Stand haben. Aber aufgrund der Reaktion des Publikums wurde daraus der Beginn ihrer Liebesgeschichte. In dieser Szene flüsterte er mir, bevor wir anfingen zu drehen, eine lustige Zeile zu, die ich sagen sollte. So etwas hat er oft gemacht. Er war lustig und liebevoll.“

Friends-Cast von Tod „zutiefst erschüttert“

Nach dem Tod von Matthew hatten sich die Schauspieler:innen übrigens eher zurückgezogen und sich nicht einzeln zu dem Tod geäußert. Wenige Tage nach Bekanntwerden des Todes teilte der Cast gemeinsam ein Statement, in dem sie schrieben: „Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Schauspielerkollegen. Wir sind eine Familie.“

Damals betonten die Stars, dass sie sich „einen Moment Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten.“