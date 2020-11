Die Gedanken sind unser mächtigster Player denn sie formen unseren Tag. Unsere Gedankenkraft kann uns mit strahlendem Selbstvertrauen oder großem Selbstzweifel beeinflussen. Aber oft ist es nur unsere Einstellung, die einen morgendlichen Schubs in die richtige Richtung braucht. Mit diesen fünf Mantras startest du auch an einem schlechten Tag kraftvoll durch.

Dem Miesepeter in uns sagen wir jetzt mit Mantras den Kampf an.

1. Ich liebe mein Leben

Sei dankbar! Mache dir bewusst wofür du dankbar bist im Leben. Welche Beziehungen und Umstände machen das Leben für dich lebenswert. Fange mit den Kleinigkeiten an. Zum Beispiel die leckeren Beeren in deinem Frühstücksbrei, oder die Haare die heute ganz besonders gut fallen.

2. Heute wird ein guter Tag

Wir können jeden morgen entscheiden, wie wir unseren Tag leben wollen. Wenn du gleich beim Aufstehen denkst, dass der Tag sowieso Scheiße wird, dann wird es so sein. Richtest du dich aber positiv aus, dann startest du mit einem ganz anderen Elan. Schiebe die Sorgen beiseite. Es sind nur Gedanken, Worte in deinem Kopf. Dich zu sorgen und negativ zu sein, schafft die Probleme nicht aus der Welt.

3. Ich entscheide mich glücklich zu sein

Glück ist eine Wahl, keine Bedingung. Überlasse es niemals den anderen für dein Glück verantwortlich zu sein. Sei unabhängig in deinen Gedanken und Gefühlen, denn alles was zählt ist deine Meinung und deine Einstellung. Wichtig ist wie du dich siehst und nicht die anderen.

4. Ich wähle Liebe

Fang bei dir mit Selbstliebe an. Sage dir, ich bin stark, nett, klug und von innen wie außen wunderschön. Sprich freundlich mit dir, so als würdest du mit einer guten Freundin reden. Lass dir dein Licht nicht von anderen nehmen. Du bist einzigartig, also konzentriere dich auf deine Gaben, deine Kreativität und deine Kraft. Dann trage diese Kraft und Liebe nach außen weiter. Zum Beispiel, indem du deinem Sitznachbarn in den Öffis gleich ein Lächeln schenkst.

5. Lass los

Nichts ist für die Ewigkeit. Nicht das Gute und nicht das Schlechte! Dinge werden uns nicht angetan, sie passieren einfach. Wir können nicht alles kontrollieren. Konzentriere dich auf die Aspekte im Leben, die du leicht unter Kontrolle haben kannst. Den Rest macht das Leben doch gerade spannend und lebenswert. Also freue dich darauf.