In ihren Badezimmern reihen sich die verschiedensten Cremes und Gels und auch ihre Make-up-Sammlung ist beachtlich. Manche Sternzeichen widmen sich liebend gern ihrer Beauty-Routine und sind deshalb wahre Beautyqueens. Das liegt zum Teil auch an den Eigenschaften ihrer Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen kriegen von Beautyprodukten einfach nie genug.

Steinbock

Wenn es beim Steinbock um Beauty geht, dann spielt Geld für ihn einfach keine Rolle. Der Steinbock legt Wert auf besonders hochwertige Gesichtscremes und Seren, deshalb geht hierfür schon einiges seines Gehalts drauf. Geld spielt hier einfach keine Rolle, nur Qualität. Für seine Facials lässt sich das Sternzeichen auch alle paar Wochen bei der Kosmetikerin im renommiertesten Spa der Stadt blicken.

Wassermann

Der Wassermann ist der Trendsetter unter den Beautyqueens. Denn das Sternzeichen muss bei neuen Beautyroutinen und -produkten immer der erste sein. Merkt der Wassermann allerdings, dass eine Beautyroutine langsam im Mainstream angekommen ist, dann wendet er sich schleunigst wieder von ihr ab. Die Suche nach einem neuen Beauty-Trend hat begonnen. Für den Wassermann heißt es, je exotischer der Beauty-Trend, desto besser.

Widder

Der Widder hat eine große Schwäche für Make-up. Das macht sich besonders an den unzähligen Lidschattenpaletten, Pinseln, Concealern und Lippenstiften bemerkbar. In seiner Make-up-Sammlung finden sich oft mehr rote Lippenstifte als in der Drogerie. Doch neben seiner Schwäche für Make-up-Produkte weiß er diese auch gekonnt anzuwenden. Denn man sieht das Sternzeichen nie ohne das perfekte Make-up das Haus verlassen.

Jungfrau

Jungfrauen sind bei ihrer Beautyroutine und Beautyprodukten besonders anspruchsvoll. Was sich über einen längeren Zeitraum bewährt hat, bleibt und alles andere gehört ihrer Beautygeschichte an. Sie achtet immer darauf, dass ihre Produkte parfümfrei und qualitativ hochwertig sind. Aber auch das Preisleistungsverhältnis lässt sie nicht außer Acht. Sie hat hohe Ansprüche an ihr Aussehen, deshalb ist sie oft sehr picky.