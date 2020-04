Im Februar sorgte die britische Sängerin Duffy mit einem herzergreifenden Geständnis für Aufsehen. Denn wie sie damals über Instagram mitteilte, wurde sie für längere Zeit unter Drogen gesetzt, entführt und vergewaltigt.

In Form eines Essays gab die Sängerin nun nähere Details zu ihrer Entführung preis.

Duffy: So schlimm war ihre Entführung

Nachdem die britische Sängerin Duffy 2010 ihr Album Endlessly veröffentlichte, verschwand sie plötzlich von der Bildfläche. Zehn Jahre später, Anfang 2020, meldete sie sich wieder mit einem schockierenden Geständnis zurück. Denn in einem Statement, dass sie via Instagram teilte, erklärte sie, dass ein traumatisches Erlebnis der Grund für ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit war. So wurde sie für längere Zeit von einem Mann unter Drogen gesetzt, entführt und vergewaltigt. Weitere Details verriet sie nicht. Nun veröffentlichte die Musikerin allerdings einen siebenseitigen Brief im Netz, indem sie die dramatischen Erlebnisse näher schilderte. Laut Duffy soll die Entführung an ihrem Geburtstag, dem 23. Juni, stattgefunden haben. Das Jahr verriet sie nicht.

“Ich wurde in einem Restaurant unter Drogen gesetzt, ich wurde dann für vier Wochen immer wieder unter Drogen gesetzt und bin in ein anderes Land gereist. Ich kann mich nicht daran erinnern, in ein Flugzeug gestiegen zu sein und kam auf der Rücksitzbank eines Fahrzeugs zu Bewusstsein”, so die Sängerin. Wie Duffy zudem schreibt, hat ihr Entführer sie in einem Hotelzimmer vergewaltigt. “Ich kann mich an den Schmerz erinnern und wie ich danach versucht habe, bei Bewusstsein zu bleiben.”

“Mir war bewusst, dass mein Leben in Gefahr war”

Im besagtem Hotelzimmer musste sie anschließend einige Tage mit dem Mann verbringen. Sie wisse nicht, woher sie die Kraft nahm, die Zeit zu überstehen, doch sie habe etwas gespürt, das ihr dabei half, am Leben zu bleiben. “Ich flog mit ihm zurück und blieb ruhig und so normal, wie man in so einer Situation sein kann, und als ich nach Hause kam, setzte ich mich hin, benommen wie ein Zombie. Mir war bewusst, dass mein Leben in Gefahr war. Er machte unterschwellige Anmerkungen, mich töten zu wollen. Mit der letzten Kraft, die ich noch hatte, sagte mir mein Instinkt, zu laufen – irgendwohin zu laufen und etwas zu finden, das er nicht aufspüren kann.”

Wie bereits erwähnt, hatte der noch unbekannte Mann die Sängerin nach der Entführung vier Wochen in ihrer Wohnung unter Drogen gesetzt. Ob er sie in dieser Zeit auch mehrmals sexuell missbrauchte, weiß Duffy aufgrund der Drogen nicht mehr. Allerdings hätte er ihr im Ausland schließlich keine Drogen mehr verabreicht. Die Sängerin gehe nach eigenen Worten davon aus, dass es sich um Substanzen handeln müsse, mit denen ihr Entführer nicht reisen konnte.