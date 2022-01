Für Marisa Fotieo sollte es eigentlich der Beginn einer lang ersehnten Reise mit der Familie werden. Doch während dem Flug nach Island zeigt ihr Covid-Test ein positives Ergebnis an. Um niemanden anzustecken verschanzt sich die Frau deshalb in der Flugzeug-Toilette.

Fünf Stunden lang bleibt sie in der kleinen Kabine.

Frau erhält positives Covid-Testergebnis in Flugzeug

Marisa Fotieo lebt das Motto „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ wohl so vorbildlich wie die wenigsten. Denn vor ihrem Flug von Chicago nach Reykjavik macht sie zwei PCR-Tests und fünf Antigen-Schnelltests. Denn der Familienurlaub, den sie seit Monaten plant, sollte so reibungslos wie möglich verlaufen. Zur Vorsicht nimmt sie deshalb auch einige Schnelltests mit an Bord.

Während dem Flug bekommt die Volksschullehrerin schließlich sehr starke Hals- und Rachenschmerzen und beschließt, im Flugzeug ebenfalls einen Schnelltest zu machen. Zu ihrem Schock ist dieser positiv.

„Meine größte Angst war, es an sie weiterzugeben“

Marisa verfällt in einen kleinen Schock. Denn sie hat Angst, dass sie ihre Familie bereits angesteckt hat. „Auf dem Flug sind 150 Leute, und meine größte Angst war, es an sie weiterzugeben“, sagte sie gegenüber NBC News. Sie wendet sich deshalb an eine Flugbegleiterin, die sie beruhigt und ihr versichert, dass es eine Lösung für diese außergewöhnliche Situation gibt.

Weil das Flugzeug allerdings ziemlich voll ist, gibt es für Marisa nur einen Ort, an dem sie sich sicher isolieren kann: Die Flugzeug-Toilette! „Ich entschied mich, auf der Toilette zu bleiben, weil ich nicht in der Nähe der anderen Fluggäste sein wollte“, erklärt sie. Den restlichen Flug verbringt Marisa also in einer kleinen Toilettenkabine.

Versorgt wird sie in den darauffolgenden fünf Stunden zwar mit Essen und Getränken, dennoch ist das Erlebnis zeitweise ganz schön einengend, wie sie in einem Interview mit CNN erzählt. Denn in so einer Flugzeug-Kabine kann man schnell klaustrophobisch werden, schildert sie. Um die Zeit zu vertreiben teilt sie ihre Erlebnisse auch in einem TikTok-Video, das kurze Zeit später viral geht. Mehr als vier Millionen Menschen haben ihr Video mittlerweile gesehen.

Flugzeug-Isolation führt zu neuer Freundschaft

Auch nach dem Ende des Flugs teilt sie mit ihren Followern das weitere Prozedere. Denn statt gemeinsam mit der Familie Island zu entdecken muss Marisa zehn Tage lang in Quarantäne. Sogar Weihnachten muss die junge Frau alleine in Isolation verbringen.

Ein Gutes hatte die ganze Sache aber trotzdem. Denn durch die herausfordernde Situation lernte Marisa auch eine neue Freundin kennen. Die Stewardess Rocky half ihr nämlich nicht nur in der schwierigen Phase an Bord, sondern unterstützte Marisa auch während ihrer Quarantäne. Sie brachte ihr Essen aus einem beliebten isländischen Lokal und versorgte sie an Weihnachten sogar mit ein paar kleinen Geschenken.

Eine Freundschaft, für die Marisa besonders in dieser schwierigen Phase dankbar ist. „In den letzten Jahren hat sich alles so politisiert und polarisiert, dass dieser Fall auf so viele verschiedene Weisen hätte ablaufen können“, sagt sie. „Und ich bin jemandem begegnet, der alles gestoppt hat und dafür gesorgt hat, dass es mir gut geht und dass man sich um mich kümmert.“