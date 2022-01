Kurz vor ihrem 100. Geburtstag starb Schauspielerin Betty White. Das bestätigte ihr Agent Jeff Witjas am 31.12.2021. Doch nun häufen sich in den Sozialen Medien die Gerüchte, sie wäre an der Covid19-Booster-Impfung gestorben. Diese Gerüchte erstickt ihr Agent allerdings direkt im Keim und weist sie zurück.

Betty sei friedlich im Schlaf in ihrem Haus gestorben, stellt Jeff Witjas klar.

Betty Whites Agent weist falsche Gerüchte über ihren Tod zurück

Erst vor ein paar Tagen ist die 99-jährige Betty gestorben. Doch nun behaupten Nutzer in den sozialen Medien fälschlicherweise, die Schauspielerin hätte am 28. Dezember drei Tage vor ihrem Tod gesagt: „Esst gesund und lasst euch impfen. Ich habe mich gerade heute impfen lassen.“ Ihr Agent reagierte sofort und weist die verfälschten Aussagen sofort zurück. Gegenüber der Associated Press sagte er am Montag, dass die Schauspielerin dies an diesem Tag weder gesagt, noch ihre Auffrischungsimpfung erhalten habe.

„Betty ist friedlich im Schlaf in ihrem Haus gestorben“, so der Agent im People Magazine. „Die Leute sagen, ihr Tod habe mit der Auffrischungsimpfung drei Tage zuvor zu tun, aber das stimmt nicht. Sie starb eines natürlichen Todes. Ihr Tod sollte nicht politisiert werden – das ist nicht das Leben, das sie gelebt hat“, stellt Jeff Witjas klar.

Betty White stirbt im Alter von 99 Jahren

Man kennt sie vor allem durch ihre Rolle in der Sitcom „Golden Girls“. Mit ihren 99-Jahren war sie eine der beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods und hat sogar den ein oder anderen Rekord gebrochen. Denn sie konnte auf eine fast 80-jährige TV-Karriere zurückblicken, was ihr einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde einbrachte.

Die Lebensfreude war ihr immer regelrecht ins Gesicht geschrieben. Noch vor kurzem erwähnte sie in einem Interview mit dem People Magazin, sie könne ihren bevorstehenden 100. Geburtstag Mitte Januar kaum erwarten.

Derzeit trauert ganz Hollywood um die Schauspielerin. Viele Stars wie Steve Martin und Seth Meyers teilen ihre Trauer mit ihren Fans über die Sozialen Medien.