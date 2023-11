Eine aktuelle Studie zeigt: Mehr als sechs von zehn Singles zwischen 18 und 29 Jahren wünschen sich eine verbindliche Partnerschaft. Single-Männer unter 30 Jahren haben einen größeren Wunsch nach einer ernsthaften Beziehung als Single-Frauen. In der aktuellen Lebensphase liegt der Fokus bei den unter 30-jährigen Singles auf Hobbys, Reisen und eine:n Partner:in fürs Leben zu finden.

Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie der Dating-App Parship.

Bindungswunsch bei jungen Singles wird immer größer

Junge Menschen wollen sich angeblich nicht binden? Das Gegenteil beweist nun eine repräsentative Studie* im Auftrag von Parship.at unter 453 österreichischen Singles. Denn demnach hat die Mehrheit (63%) der 18- bis 29-jährigen Singles einen großen Wunsch nach einer ernsthaften Beziehung. Mit ansteigendem Alter nimmt der Wunsch nach einer verbindlichen Partnerschaft tendenziell ab. Hätten bei den 50- bis 59-Jährigen noch 40 Prozent der Befragten gerne eine ernste Beziehung, sind es zwischen 60 und 75 Jahren nur mehr 28 Prozent.

Bei der Frage danach, worauf sie sich aktuell im Leben konzentrieren, sagen bei den unter 30-Jährigen mit 47 Prozent die meisten „meinen Hobbys /Interessen nachgehen“. Gefolgt von „viele Reisen unternehmen / viel von der Welt sehen“ (43%) und „eine:n Partner:in fürs Leben finden“(41%). Je älter die befragten Singles, desto wichtiger wird die eigene Gesundheit (18-29 Jahre: 37%, 60-75 Jahre: 77%). Hingegen verlieren Reisen (60-75 Jahre: 37%) oder den:die Partner:in fürs Leben zu finden (60-75 Jahre: 25%) zunehmend an Bedeutung.

Single-Männer sind bindungsfreudiger als -Frauen

Besonders spannend: vor allem junge Single-Männer haben einen größeren Wunsch nach einer ernsten Beziehung als alleinstehende Frauen. Bei den Interessen und Aktivitäten, die aktuell an oberster Stelle stehen, gibt rund die Hälfte (48%) der Single-Männer unter 30 Jahren an, eine Partnerin fürs Leben finden zu wollen. Eine Spur wichtiger sind die eigenen Hobbys (49%). Bei 18- bis 29-jährigen Single-Frauen hingegen ist der Wunsch, den Partner fürs Leben zu finden, nur für ein Drittel im Fokus. Deutlich wichtiger ist ihnen stattdessen Zeit für Reisen (55%), Persönlichkeitsentwicklung (48%) oder ihre Karriere voranzutreiben (47%).

Die Bereitschaft, sich in einer Partnerschaft zu binden, ist bei alleinstehenden Männern insgesamt höher als bei Frauen. 58 Prozent geben an, einen großen Wunsch nach einer ernsten Beziehung zu haben. Bei den Frauen trifft das auf 42 Prozent zu. Dabei darf bei gut einem Fünftel der männlichen Singles auch der Sex nicht zu kurz kommen. Für 22 Prozent etwa hat „viel Sex haben“ eine hohe Priorität. Parship-Psychologin Caroline Erb: „Die Sehnsucht nach einer ernsthaften Beziehung ist bei den jüngeren Singles stark spürbar, viele wollen Nägel mit Köpfen machen, längerfristig Pläne schmieden und ihre Träume zu zweit verwirklichen. Dieser Wunsch ist in dieser Altersgruppe bei Männern stärker vorhanden, Frauen nutzen die Zeit als Single tendenziell stärker für ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse.“

*) Studieninfos: Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde im Auftrag der Dating App Parship.at von Marketagent.com durchgeführt. Vom 29. November bis 7. Dezember 2022 wurden 1.500 webaktive Österreicher:innen im Alter zwischen 18-75 Jahren befragt, davon sind 452 alleinstehend.