Mehrere Jahre lang musste ein Schaf an einer Steilküste in Großbritannien ausharren, nachdem es sich dorthin verirrt hatte. Eine regelrechte Qual für das Herdentier! Doch jetzt konnte es endlich gerettet werden.

Grund für die Rettung war eine Kajakfahrerin, die das traurige Schaf entdeckt hat!

Einsamstes Schaf Großbritanniens ist endlich wieder unter Tieren

Es ist eine ziemlich traurige Geschichte, die es aktuell über „Fiona“, das einsamste Schaf Großbritanniens zu erzählen gibt. Denn das Tier hat sich offenbar vor mehreren Jahren an einen Strand in den schottischen Highlands verirrt. Das Problem: Der Strand war von einer sehr steilen Klippe umgeben, die es dem Tier unmöglich machte, wieder zurück zu seiner Herde zu finden. Also harrte es eine lange Zeit auf demselben Fleck aus.

Bis eine Kajakfahrerin im Jahr 2021 an der Küste vorbei schipperte und das Schaf entdeckte. Zuerst dachte sich die Frau, dass das Schaf bestimmt von selbst wieder zurück zu den anderen finden würde. Doch als die Sportlerin jetzt, zwei Jahre später, erneut an diesen Klippen entlang paddelte, sah sie das Tier wieder. Die Frau wusste, dass sich das Schaf nicht freiwillig an dem Ort befand.

„Eine Qual für ein Herdentier“

Wie die Kajakfahrerin gegenüber der Northern Times schildert, habe sie sofort gemerkt, dass sich das Tier ungewöhnlich verhielt und die Nähe zu den Menschen suchte. „Es sah uns kommen und schrie den ganzen Strand entlang nach uns, bis es nicht mehr weitergehen konnte“, so die Frau. „Für ein Herdentier muss das eine Qual sein. Bei den beiden Malen, bei denen wir es sahen, schien es verzweifelt Kontakt mit uns aufnehmen zu wollen“.

Also startete die Frau eine Petition für die Rettung des Schafes. Nachdem die Unterschriften-Aktion mehr als 55.000 Beteiligte zusammen sammelte, startete die Bergungsaktion des einsamen Tieres.

„Unglaublich schwierige“ Rettung

Schafscherer Cammy Wilson, bekannt aus einer BBC-Sendung über Landwirtschaft und Landleben, organisierte schließlich die Rettung des Tieres. Mit einer Gruppe an Freiwilligen schoben sie das schwere Schaf den Hang hinauf. Ein auf Facebook veröffentlichtes Video zeigt, wie herausfordernd die Aktion war. Die beteiligte Tierschutzorganisation Scottish SPCA bezeichnete die Rettungsversuche als „unglaublich schwierig“.

Schließlich ist es den Helfern aber doch gelungen, „Fiona“ zu retten und zurück in die Zivilisation zu bringen. „Es war ein hartes Stück Arbeit, sie diesen Hang hinaufzuheben“, zeigt sich Wilson erledigt, aber heilfroh. Die gute Nachricht: Das Schaf ist in einer guten Verfassung. Lediglich das Fell sei sehr zottelig und lange geworden. An Essen dürfte es dem Tier auch nicht gemangelt haben, denn es war etwas übergewichtig, wie man festgestellt hat.

Neues Zuhause für Schaf Fiona“

Damit Schaf „Fiona“ nicht mehr an Einsamkeit leiden muss, sondern früher oder später zurück in eine Herde kann, wurde erstmal ein Platz für das Tier gefunden, an dem es sich wohlfühlt. Ein Bauernhof in den schottischen Highlands soll dem Schaf erstmal als neues Zuhause dienen, damit es sich wieder an andere Tiere und Menschen gewöhnen kann. Mittlerweile wurde „Fiona“ auch schon geschoren. Ein Bild auf Facebook zeigt die große Menge an Fell, die das Tier jetzt erstmal los ist.