Einige Glückliche unter uns sind im Sommer mit natürlichen, hellen Strähnen im Haar, auch Babylights genannt, gesegnet. Für all jene, die den Face-Framing-Look unbedingt wollen, aber etwas nachhelfen müssen, haben wir hier Inspiration für den wohl schönsten Haartrend der Saison.

Softer Beachlook incoming …

Sommertrend Babylights: Darum lieben ihn alle

Unser Ziel im Sommer: Urlaub, Urlaub und nochmal Urlaub. Denn das bedeutet (unter anderem), ein sonnengeküsster Look, Beachwaves all over und sanfte, natürliche Haarfarben. Genau das ist auch das Goal von Babylights. Die feinen hellen Haarsträhnen, die das Gesicht umranden und meistens ohnehin automatisch im Sommer entstehen, sorgen für mehr Dimension und natürliches, glossy Haar, ohne dafür eine ganze Reihe an Produkten zu verwenden. Und als wäre das nicht alles schon toll genug, wirken unsere Haare durch Babylights auch automatisch voller und gesünder.

Außerdem sind die feinen Strähnchen die perfekte Methode für alle, die ein wenig Farbe im Haar tragen möchte, aber keine allzu große Veränderung wollen. Das Wichtigste bei Babylights: sie sollten nur ein bis zwei Nuancen heller als die Naturhaarfarbe sein und mit sanften Farbverläufen in den restlichen Haarsträhnen übergehen.

Für alle Gesichtsformen und Haarlängen

Das Beste an dem Trend, der mittlerweile ein richtiger Dauerbrenner ist: Er eignet sich für alle Gesichtsformen und Haarlängen. Denn wer sagt schon nein zu einem konturierten Gesicht und Volumen im Haar? Am meisten profitieren jedoch Personen mit sehr dünnen Haaren, da die verschiedenen Farbschattierungen einen 3D-Effekt erzeugen. Übrigens funktionieren Babylights auch bei allen Haarfarben – so lange sie nur ein paar wenigen Nuancen heller sind.

Gut, nachdem das nun geklärt ist, wollen wir jetzt natürlich auch sehen, wie der Look tatsächlich aussieht. Wie wäre es etwa mit Sunkissed-Blonde?

Oder Caramel-Honey-Lights?

Auch zu rötlichen Haarfarben passen Babylights perfekt:

Low-Maintenance-Pflege

Die Pflege ist nicht ganz so aufwendig wie bei einem Balayage-Look oder komplett gefärbten Haaren. Low Maintenance lautet hier das Stichwort! Wichtig ist aber, dass man regelmäßig Produkte benutzt, die einen feuchtigkeitsspendenden Effekt haben. Bei blonden Haaren sollten Silbershampoo und Conditioner zum Einsatz kommen. Für alle gilt: Etwa einmal die Woche ist ein stärkendes Deep Conditioning-Treatment für coloriertes Haar von Vorteil.