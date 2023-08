Spinnenalarm in einem Supermarkt in Krems! Beim Obst-Auspacken entdeckten MitarbeiterInnen eines Supermarkts in Niederösterreich eine vermeintlich exotische Spinne. Sie alarmierten sofort die Behörden.

Weil bislang jede Spur von dem Tier fehlt, bleibt das Geschäft vorerst geschlossen.

Suche nach Spinne in Supermarkt in Krems

Seit Dienstag suchen Behörden und Experten in einem Supermarkt in Krems fieberhaft nach einer exotischen Spinne. MitarbeiterInnen hatten noch vor dem Öffnen des Geschäfts eine große Spinne aus einem Bananenkarton krabbeln sehen. Sie waren gerade dabei, das Obst auszupacken, als sie das Tier entdeckten. Die Angestellten verständigten die Feuerwehr, die sofort ausrückte, um nach dem Tier zu suchen. Laut Angaben der Mitarbeiter sei das Tier unter die Regale gekrabbelt.

Die Feuerwehr suchte knapp eine Stunde mit Schutzausrüstung nach dem Tier, allerdings ohne Erfolg. Schließlich mussten sie den Einsatz beenden. Seither ist der Supermarkt geschlossen, denn sonst hätte eine behördliche Sperre aus Sicherheitsgründen stattgefunden. Das Lebensmittelgeschäft, das zum REWE-Konzern gehört, werde erst wieder öffnen, wenn die Spinne gefunden wurde.

Spinnenexperten verständigt

Wie mehrere Medien berichten, habe der Supermarkt laut des zuständigen Magistrats in Krems nun SpinnenexpertInnen beauftragt, das Tier zu finden. Ein Spezialist klärt aktuell außerdem, um welche Spinnenart es sich handeln könnte. Laut Beschreibung der MitarbeiterInnen sei es eine große Spinne mit schwarz-roten Punkten. Der Filialleiter vermutet, dass es sich um eine sogenannte Bananenspinne handeln könnte. Diese dürfte als blinder Passagier mit der Obstlieferung in den Supermarkt gelangt sein. Bislang sei das Tier jedoch immer noch nicht gefunden worden, heißt es von REWE.