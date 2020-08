Küssen ist etwas unglaublich Schönes und bringt eine Verbindung zwischen zwei Menschen romantisch zum Ausdruck. Doch manche können das weniger gut als andere.

Diese drei Sternzeichen zählen jedoch zu den leidenschaftlichsten Küssern.

Widder

Der Widder liebt es zu küssen. Seine Küsse sind deshalb auch voller Lust und Leidenschaft. Er küsst außerdem nicht nur einfach so, sondern macht daraus eine echte Kunst. Sanftes Knabbern an der Lippe oder ein leidenschaftlicher Zungenkuss – man weiß nie, was man von ihm erwarten kann. Er überrascht seinen Partner immer wieder mit seinen Küssen. Wer einmal von ihnen verführt wurde, kann sich nur schwer von seinen Lippen trennen.

Krebs

Auch der Krebs zählt zu den leidenschaftlichen Küssern. Er mag es vor allem besonders romantisch und liebevoll. Seine Lippen küssen weich und zärtlich. Und dabei bleibt er nicht nur bei den Lippen seines Partners hängen. Der Krebs liebt es nämlich den ganzen Körper mit Küssen zu übersähen und zu liebkosen. Wer würde da nicht schwach werden?

Fische

Fische küssen sehr verspielt und vorsichtig. Doch genau das versprüht eine extreme Leidenschaft. Sie lieben es, ihren Partner mit ihren Lippen zu verwöhnen und so Spannung aufzubauen. Da sie nicht egoistisch handeln, kümmern sie sich besonders um die Vorlieben ihres Partners und wollen, dass er den Zungenkuss in vollen Zügen genießt.