Allein in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul soll es in den vergangenen drei Jahren mehr als hundert Hausbrände gegeben haben, an denen Katzen direkt beteiligt waren. Südkoreanische Behörden warnen deshalb explizit vor der Gefahr durch die Vierbeiner.

Der Brand- und Katastrophenschutz erklärt jetzt, worauf die Menschen achten sollen.

107 Hausbrände durch Katzen verursacht

„Vorsicht, Ihre Katze könnte Ihr Haus niederbrennen!“ Was beim ersten Lesen klingt wie ein Kapitel aus dem Buch „Woran du erkennst, dass deine Katze deinen Tod plant“, ist tatsächlich eine offizielle und ernste Warnung des südkoreanischen Brand- und Katastrophenschutzes.

Denn in den vergangenen drei Jahren waren die niedlichen Vierbeiner immer wieder die Ursache für Hausbrände. Wie die südkoreanischen Behörden jetzt schätzen, soll es allein in der Hauptstadt Seoul in den vergangenen drei Jahren zu 107 Hausbränden gekommen sein, bei denen Katzen die vermeintlichen Brandstifter waren.

Passiert sind die Brände unter anderem, weil die Katzen auf die mithilfe eines Touchscreens aktivierbaren Herdplatten gehüpft sind und die Platten dadurch eingeschalten haben. Wenn diese lang genug unbeaufsichtigt angeschalten sind, können sie überhitzen und einen Brand auslösen.

Wenn in der unmittelbaren Nähe leicht Brennbares wie Küchenrolle, Servietten oder sonstiges Papier liegt, entstehen schnell enorme Flammen und Brände.

Behörden raten zu Vorsicht

In den meisten Fällen, berichtet die Behörde, waren die Haustierbesitzer zur Zeit des Brandes nicht im Haus. Das konnten einige Verletzte oder sogar Todesfälle verhindern. Vier Menschen sollen insgesamt verletzt worden sein, heißt es. Für die Katzen kommt jedoch meist jede Hilfe zu spät.

Um solche Fälle in Zukunft so weit wie möglich einzuschränken, veröffentlicht die Behörde jetzt eine Bitte. „Wir raten Haushalten mit Haustieren, besonders aufmerksam zu sein, da sich das Feuer weit ausbreiten kann, wenn niemand zu Hause ist“, erzählt Chung Gyo-chul, ein Beamter der Behörde. Es wird geraten, unter anderem alle brennbaren Gegenstände – wie etwa Papiertücher, Kochbücher und Co – vom Herd zu entfernen.

Außerdem können Herdplatten mit einer automatischen Verriegelungsfunktion oder abdeckende Platten helfen, das Risiko zu minimieren. Tipps, die auch für Katzen-Besitzer außerhalb von Südkorea bestimmt eine gute Erinnerung sind!