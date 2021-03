Was für ein Cliffhanger! In der gestrigen Folge von “Der Bachelor” musste sich Niko Griesert nach den Homedates zwischen Mimi, Stephie und Michèle entscheiden.

Letztere bekam schließlich keine Rose von ihm. Doch kurz darauf bereut er seine Entscheidung. Holt er die 27-Jährige doch wieder ins Finale zurück? Das lässt zumindest die Vorschau auf das Finale vermuten.

Michèle fliegt raus: “Der Bachelor” Niko bereut seine Entscheidung

In der vorletzten Folge von “Der Bachelor” lernten die letzten vier Kandidatinnen endlich die Eltern von Niko Griesert kennen. Bei einem Brunch im romantischen Schloss Drachenburg am Drachenfels treffen Mimi, Michèle, Stephie und Linda auf Nikos Eltern, seine Schwester Christina und seinen Bruder Alex. Nach dem gemeinsamen Frühstück gibt es auch Einzelgespräche mit Nikos Family. Alle sind begeistert von den vier Frauen und seine Mutter gibt dem 30-Jährigen noch einen Rat mit auf den Weg: “Es ist sicher das erste Mal und auch das letzte Mal, dass ich sage: ‘Hör nicht auf mich.’ Hör nicht auf andere, sondern hör auf dich und lass dein Herz sprechen.”

Am Abend muss Niko dann eine Frau nachhause schicken und es trifft Linda. Danach stehen die Homedates mit den übrigen drei Kandidatinnen Mimi, Michèle und Stephie an. Niko besucht alle drei bei ihnen zu Hause und muss in der Nacht der Rosen schließlich wieder eine Frau enttäuschen.

Holt er sie ins Finale zurück?

Dieses Mal trifft es Michèle. Doch seine Entscheidung scheint der 30-Jährige sofort zu bereuen. Direkt nach der Verkündung suchte er noch ein privates Gespräch mit Michele. “Hätten wir uns nur draußen kennengelernt…”, sagt Niko nachdenklich und hadert sichtlich mit seiner Entscheidung. Als ihm Michèle dann auch noch alles Gute fürs Finale wünscht und Nikos Entscheidung mit absoluter Klasse und Fassung trägt, ist sich der 30-Jährige endgültig nicht mehr sicher, ob er das Richtige getan hat. “Was ist das denn für eine tolle Frau? Ich vermiss sie jetzt schon”, so Niko. Wird er sie doch wieder ins Final zurückholen und ihren Rauswurf rückgängig machen? Das lässt zumindest die Vorschau auf die finale Folge vermuten. Denn darin sieht man, dass “Der Bachelor” zum Hörer greift und offenbar Michèle anruft… Fans sind sich schon jetzt sicher: Sie kommt zurück!

Spätestens am 17. März wissen wir mehr. RTL zeigt “Der Bachelor – Das große Finale” am Mittwoch, 17. März, um 20:15 Uhr. Auf TVNOW ist die Folge schon ab sofort verfügbar.