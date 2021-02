Am 27. Februar erstrahlt der Vollmond wieder den Nachthimmel und bringt uns neue Energie und Veränderung. Der Snow Moon hat vor allem auf drei bestimmte Sternzeichen eine besondere Auswirkung. Denn für sie bedeutet er jede Menge Glück.

Der kommende Vollmond ist der letzte des Winters. Deshalb übt er auf viele eine ganz besondere Anziehungskraft aus. In der Zeit, in der der Mond zunimmt, spüren vor allem sensible Menschen einige Veränderungen. Diese drei Tierkreiszeichen bekommen vom Februar-Vollmond eine magische Aura und viel Energie.

Zwillinge

Im Zwilling steckt unglaublich viel Potential. Doch nach einer langen Durststrecke ist dieses Sternzeichen gerade ziemlich erschöpft und findet keine neue Motivation. Das wird sich durch den Februar-Vollmond allerdings schnell ändern. Denn er bringt dem Zwilling nicht nur jede Menge neue Energie sondern umhüllt ihn außerdem mit einer magischen Aura und einer großen Portion Glück. Ab der Vollmond-Nacht geht es bergauf!

Widder

Auch bei Widder war die Motivation in den letzten Wochen und Monaten wie weggeblasen. Nichts hat so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Mit dem Februar-Vollmond bekommt aber auch er eine magische Portion Glück ab und die Energie des Snow Moons löst nicht nur neuen Tatendrang in ihm aus, sondern führt auch dazu, dass dem Widder plötzlich alles zufliegt, ohne viel dafür tun zu müssen. Ein echtes Glückskind eben!

Schütze

Schützen befinden sich schon seit Jahresbeginn in einer Selbstfindungsphase, denn irgendwie haben sie das Gefühl, sich verloren zu haben und nicht so recht zu wissen, wo sie hin wollen. Der sonst sehr auf den Job fokussierte Schütze beschäftigt sich immer mehr mit seinen eigenen Bedürfnisse, seinen Gefühlen und ist bereit für eine feste Beziehung. Doch irgendwie will das nicht so recht klappen. Bis jetzt! Denn in der heutigen Vollmond-Nacht passierte eine magische Veränderung und vor allem in Sachen Liebe findet der Schütze mit der Kraft des Snow Moon sein Glück.

Mondkalender: Das solltest du am 27. Februar machen

Einige Menschen richten alltägliche Dinge nach dem Mondkalender aus. So soll man etwa Hausarbeit, Pflanzen- und Gartenpflege oder Friseurtermine am besten zu bestimmten Phasen des Mondes erledigen, um die volle Wirkung zu entfalten. Zum Vollmond am 27. Februar solltest du dir am besten folgende Dinge auf deine To-do-Liste schreiben:

Haarmaske auftragen

Gesichtsmasken wirken jetzt besonders gut

Kleiderschrank ausmisten und neu sortieren

Pflanzen düngen, sie wachsen zum Vollmond besonders stark

Die vollste Phase findet am 27. Februar um 09:17 Uhr statt. Mit bloßem Auge erscheint er aber die ganze Nacht über voll. Danach nimmt er wieder ab und startet seinen neuen Zyklus.