Jede:r von uns muss irgendwann einmal mit einer Ablehnung klarkommen. Sei es im Berufsleben, bei den Freund:innen oder beim Dating. Doch manche von uns können einfach nicht akzeptieren, dass nicht immer alles nach Plan läuft.

Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Skorpion

Skorpione haben gerne die Kontrolle. Sie fühlen sich erst dann in einer Situation wohl, wenn sie den kompletten Überblick haben und das Gefühl bekommen, sie können die Entwicklungen steuern. Ein Wunschgedanke, der in der Realität leider nur allzu oft zum Scheitern verurteilt ist. Denn auch, wenn die Skorpione alles penibel planen: manchmal läuft es so gar nicht, wie sie es sich vorgestellt haben. Da kann es schon passieren, dass das Traumdate in einer Ablehnung endet. Ein ziemlicher Schlag für das Ego der Skorpione, die dann oft lange mit der Zurückweisung zu kämpfen haben und sich und ihre Entscheidungen hinterfragen.

Widder

Wer Widder-Geborene kennenlernt, bekommt schnell den Eindruck, dass sie vor nichts und niemandem Angst haben. Sie sind immer auf alles vorbereitet, haben zu allem konkrete Pläne (und Ausweichpläne) und wissen einfach immer, was zu tun ist. Ihr oftmals gelobter Perfektionismus hat in Wahrheit aber einen ziemlich bedrückenden Grund: sie fürchten nichts mehr als Ablehnung! Und um diese zu vermeiden planen sie gerne auch einmal doppelt so viel oder stecken drei Mal so viel Arbeit in ein Projekt.

Krebs

Bei den Krebsen gilt: harte Schale, weicher Kern. So cool und selbstbewusst sie sich auch gerne nach Außen hin geben wollen; innen drin sind viele Krebse von Selbstzweifeln und Unsicherheiten geplagt. Dementsprechend schwer trifft es sie auch, wenn sie eine Ablehnung erleben. Denn die Krebse, die nur allzu gerne Situationen komplett zerdenken, strudeln dadurch schnell in eine Spirale aus Selbstmitleid und Verzweiflung. Doch ähnlich wie die Widder kompensieren sie diese Angst vor Ablehnung nur allzu gern mit doppelter Planung und Vorbereitung. Was sie dabei aber vergessen: manchmal sollen Dinge eben einfach nicht sein!