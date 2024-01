Was macht ihr, wenn eure Regenschirme tropfnass sind? Aufspannen und trocknen lassen, nicht wahr? Das solltet ihr allerdings ab sofort nicht mehr machen, sofern euch etwas an eurem Schirm liegt. Denn trocknet er in dieser Position, kann das ganz schön schlecht für den treuen Begleiter sein.

Wie man seinen Regenschirm stattdessen trocknen lassen sollte, verraten wir hier!

Regenschirme aufgespannt trocknen lassen? Besser nicht!

Wir kennen es doch alle: an regnerischen Tagen sind unsere Vorzimmer, Badewannen oder Stiegenhäuser meist von aufgespannten Schirmen gesäumt, damit diese gut trocknen können und nicht zu müffeln beginnen. Aber: Wir haben das bisher wohl immer falsch gemacht. Denn einen Regenschirm in aufgespanntem Zustand trocknen zu lassen, ist alles andere als gut für das praktische Gadget.

Und zwar aus folgendem Grund: im aufgespannten Zustand entsteht eine große Spannung auf der Oberfläche des Schirms. Wenn er dann trocknet, zieht sich das Material wieder zusammen. Ist der Regenschirm dann noch immer aufgespannt, dann wird der Stoff spröde und reißt schneller. Zudem können sich die Schirme leichter verziehen. Und dann passiert, was wir alle so sehr hassen: Die Regenschirme lassen sich nicht mehr richtig aufspannen und wabbeln so vor sich hin. Damit ist auch jeglicher Schutz vor dem Regen dahin.

So trocknet der Schirm richtig

Viel besser ist es für einen tropfnassen Regenschirm, diesen im halboffenen Zustand, also nicht ganz aufgespannt, aber ein bisschen aufgeklappt, trocknen zu lassen. Dazu hängt man den Schirm am besten an einen Türhenkel, in die Dusche bzw. Badewanne oder auf den Rand eines Waschbeckens. Denn so kann das Wasser langsam abtropfen und der Schirm trocknet, ohne, dass dabei ein unangenehmer Geruch oder gar Schimmel entsteht. Bei Schirmen, die sich automatisch per Knopfdruck öffnen lassen, empfiehlt es sich, die Schirme aufzustellen und sie auf diese Weise trocknen zu lassen.

Achtung vor Tropfen auf Holz- oder Teppichböden

Aber Achtung: wenn ihr einen Regenschirm zum Trocknen abstellt, immer darauf achten, dass sich darunter kein Holz- oder Teppichboden befindet. Denn tropft das Wasser darauf, kann das zu üblen Wasserflecken und anderen großen Schäden führen. Vielmehr eignen sich Fliesenböden – oder eben Duschen und Badewannen.

Wer seine Regenschirme zudem noch reinigen und damit die Langlebigkeit verbessern möchte, sollte auf ein mildes Mittel setzen. Spülmittel etwa eignet sich bestens, um Verschmutzungen (oder Vogeldreck) zu entfernen. Wer aggressive Reinigungsmittel verwendet, sollte sehr vorsichtig sein. Denn chemische Mischung kann die Schutzschicht des Schirmes beschädigen.