Die Trends dieses Jahr könnten wohl kaum abwechslungsreicher sein. Es scheint, als wäre dieses Jahr „mehr“ tatsächlich „mehr“! Von Dopamin-Dressing mit Neon-Farben, bis hin zu glitzerndem Augen-Make-up mit bunten Eyelinern machen die Fashionistas auch vor Leo-Prints keinen Halt mehr. Denn die Streetstyle-Outfits mit dem Animal-Print ziehen sich in jeder erdenklichen Form durch den Frühling.

So zeigt sich der Leo-Print bei unseren Lieblings-Influencerinnen.

So tragen wir den Animal-Print im Frühling

Der Leoparden-Print ist zurück und feiert ein großes Comeback. Besonders die Streetstyles pflastern jede Modemetropole mit dem tierischen Print, um dem tristen Winter ein für alle Mal Goodbye zu sagen.

Wärmender Leo-Print

Wie wir wissen, kann es im Frühling besonders wechselhaft sein. Darum darf der passende Frühlingsmantel nicht fehlen. Das dachten sich auch Caro Daur und Janka Polliani und machen es uns mit dem Leo-Mantel stylisch vor.

Ton in Ton

Was passt besser zu Leo als Leo? Genau nichts! In Kopenhagen trägt man den Leo-Blazer nämlich auch gern zur Leoparden-Bluse. Und wir müssen einfach zugeben, dass das ziemlich lässig aussieht. Kombiniert mit einem sandfarbenen Tennisrock und goldenen Creolen, ist das Outfit ein richtiger Hingucker!

Bild: IMAXTREE

Leo-Pfoten

Wir müssen leider alle enttäuschen, die glauben, sie könnten in Schuhen mit Leoparden-Muster genauso schnell sein wie das gleichnamige Tier – Zumindest abseits der Einkaufsstraßen. Wie ernst ihr den Satz „Shopping is my Cardio“ nehmt, wissen wir ja nicht. 😉

Was das Leo-Muster auf unseren Schuhen aber auf jeden Fall kann – das können wir garantieren: Jedes Basic-Outfit auf der Styling-Skala automatisch auf eine 10 heben.

Einge-Kleid-et

Für einen wilden Sommer braucht es auf alle Fälle ein wildes Outfit. In Paris setzt man gleichzeitig noch auf eine Cat-Eye Sonnenbrille zum Leoparden-Kleid. Das macht den exotischen Look noch um ein ganzes Stück wilder!

Bild: IMAXTREE

Mut zur Farbe

Im Jahr 2022 wird es bunt. Das haben wir alle schon mitbekommen. Deshalb muss sich auch der Animal-Print dieses Jahr nicht an seine gewohnten Farben halten. Schließlich tut das ja auch sonst niemand. Influencerin Michelle Li zeigt uns, wie der Leo-Print in hellblau funktioniert.