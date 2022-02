Es ist wieder „Fashion Week“-Zeit. Wie immer startet sie in Kopenhagen. Und wir können uns gerade gar nicht satt sehen an den coolen Streetstyles der Influencer. Macht euch gefasst auf eine gehörige Portion Fashion-Inspo. Denn die Streetstyle-Looks bei der Copenhagen Fashion Week versprühen einfach nur Lebensfreude.

Fröhliche Farben, innovative Formen und abwechslungsreiche Materialien versprechen gute Laune.

Streetstyles bei der Copenhagen Fashion Week

Die dänische Hauptstadt wird momentan mit dem coolsten Fashion-Content seit Langem überschwemmt. Wir wissen ja gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen! Und: Wir sind ziemlich begeistert von der innovativen Experimentierfreudigkeit der Influencer. Die Straßen Kopenhagens sind nämlich gepflastert mit bunten Outfits und verleihen dem Winter die Heiterkeit, die wir momentan so dringend nötig haben.

Es grünt so grün

Überall, wo man nur hinsieht, sieht man grün. Und bekanntlich ist grün die Farbe der Hoffnung. Den kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich alles zum Guten wendet, trägt man in Kopenhagen derzeit auf der eigenen Haut.

Aber nicht nur in Form von Kleidung, auch die Accessoires können offenbar einen kleinen grünen Neon-Touch vertragen.

Bild: IMAXTREE

Kombiniert mit einem Hauch von gelb, kommt das grün sogar noch besser zur Geltung. Die Influencer zeigen es vor: So einfach bringt man Knallfarbe in den Alltag.

The Queen’s Gambit mal anders

Muster sind immer eine gute Idee! Besonders dann, wenn wir auf ihnen eine kleine Schachpartie spielen können – gedanklich natürlich. In Form von kuscheligen Teddy-Jacken halten sie auch noch schön warm.

Bild: IMAXTREE

Aber auch auf dem Maxirock macht das Schachbrett so einiges her! Fazit: We love it!

Bild: IMAXTREE

Farbenfroh geblendet

Die Farbpalette kennt in Kopenhagen in Sachen Mode dieses Jahr einfach keine Grenzen. Alles, was die Materialien und das Farbspektrum hergeben, wird kompromisslos getragen.

Bild: IMAXTREE

Mit knalligen Farben und Materialmix in Form einer übergroßen neongelben Felljacke und einer schwarzen Lederhose kann man auf den fröhlichen Straßen Kopenhagens auf jeden Fall nichts falsch machen.