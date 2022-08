Süße Neuigkeiten von Pietro Lombardi. Der Sänger und seine Freundin Laura Maria Rypa erwarten ein Baby! Die frohe Botschaft verkündete die beiden vor wenigen Stunden auf Instagram.

Für Pietro ist es das zweite Kind, für Laura das erste.

Pietro Lombardi wird wieder Vater

„Baby Lombardi is loading“ – mit diesen Worten verkünden Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria auf Instagram wunderschöne Nachrichten: Sie werden Eltern! „Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns dieses Glück mit euch zu teilen“, schrieben die werdenden Eltern unter einem Foto, auf dem Laura freudestrahlend den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Der Sänger küsst seine Freundin liebevoll auf die Wange küsst und hält zudem Mini-Sneaker in der Hand – cuter geht nicht!

In seiner Instagram-Story legt Pietro noch mit einem Foto von Laura und einer Liebeserklärung an seine Liebste nach. „Ich liebe dich. Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wird“, schreibt der 30-Jährige dort. Dabei haben die zwei bereits schwierige Zeiten hinter sich.

On-off-Beziehung

Pietro und Laura Maria führten eine On-off-Beziehung. Im Oktober 2020 verkündeten Pietro und Laura nach nur wenigen Monaten Beziehung das Liebes-Aus. Immer wieder kamen Spekulationen auf, ob die beiden doch wieder ein Paar wären. Im Juni 2022 bestätigten die zwei dann, dass sie wieder zueinanderfanden.

Aus ihrer Liebesgeschichte machen die zwei übrigens kein großes Geheimnis. Der Sänger und die Influencerin ließen ihre Fans über Social Media an allen wichtigen Ereignissen ihrer Beziehung teilhaben. Ihr gemeinsames Kind soll nun das Liebesglück des Paares krönen. Für Laura ist es das erste Kind, für Pietro bereits das zweite. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hat der Sänger bereits einen 7-jährigen Sohn. Alessio darf sich somit, neben seiner Schwester Solea, über ein weiteres Geschwisterchen freuen.

Habt ihr mit den süßen Baby-News gerechnet? Nein, die Botschaft kam völlig überraschend. Ja, die zwei haben sich schon seit einigen Tagen „verdächtig“ verhalten.

