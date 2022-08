Der September steht quasi schon vor der Tür. Der Monat bringt natürlich wieder viele Veränderungen mit sich. Während manche anfangen am Herbstblues zu leiden, gibt es drei Sternzeichen, auf die ein echt toller Monat voller Glücksmomente und Liebeschancen wartet.

Diese Tierkreiszeichen können sich auf einen wunderbaren Spätsommer freuen!

Löwe

Für Löwe-Geborene wird der September ein Monat voller Liebe. So erhalten vergebene Löwen in der Partnerschaft frischen Schwung und können mit ihren Liebsten viele romantische Momente erleben. Singles hingegen befinden sich in Flirtlaune. Dates laufen dann wunderbar glatt und auch das Sexleben bekommt einen richtigen Boost im September. Einer leidenschaftlichen, spätsommerlichen Romanze steht so nichts mehr im Weg. Und wer weiß, vielleicht ist unter den aufregenden Dates ja doch Mr. oder Mrs. Right dabei!

Jungfrau

Dass sich das Sternzeichen Jungfrau im September über besonders viel Glück freuen darf, scheint fast logisch, denn immerhin stehen die Sterne in diesem Monat voll und ganz in diesem Tierkreiszeichen. Egal, ob Bewerbungsgespräch, Konfliktlösung oder in der Liebe – im September kann bei Jungfrau-Geborenen nahezu nichts daneben gehen. Jetzt ist für sie also genau der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues zu wagen! Wichtig: Die Jungfrau sollte sich dabei aber nicht zu sehr unter Druck setzen. So kann sie sich die leichte Energie des Sommers auch noch im Herbst bewahren.

Waage

Auch die Waage gehört im September zu den drei Glückspilzen. Gut so, denn das Luftzeichen war in den letzten Monaten wirklich fleißig. Im September können Waagen die Früchte ihrer Bemühungen ernten! Und zwar sowohl beruflich, dort warten tolle Chancen auf sie, als auch in der Liebe! Auch hier kann es nun zu einer schicksalshaften Begegnung kommen, die ihr Leben positiv verändert. Im September heißt es also für alle Waagen: Augen für das Glück offen halten!