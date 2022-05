Zwischen euch lief es rund. Bis jetzt. Dein Date meldet sich plötzlich nicht mehr oder viel weniger – und das mitten in der Kennenlernphase! Wir verraten dir, was jetzt zu tun ist.

In dem Artikel findest du keinen klassischen Schritteplan, wie du deinen Love Interest von dir überzeugst. Denn Spoiler: das kannst und sollst du auch nicht!

Dein Date hat das Interesse verloren? Das ist zu tun!

Wer kennt es nicht: Man befindet sich gerade in der Datingphase und man lernt sein Gegenüber immer besser kennen. Auch die ersten Gefühle entwickeln sich und die Verliebtheitsphase beginnt. Doch dann tritt der worst case ein: Dein Love Interest verliert das Interesse und fängt an, sich zu distanzieren. Was jetzt zu tun ist`?

Vergesst diverse Schrittepläne und manipulative Leitfäden! Denn wir sagen es nur ungern, aber: Du kannst ihn nicht dazu zwingen, dich zu mögen! Und hier wären wir schon beim Kern der Sache: Egal wie sehr du dich bemühst, oder wie sehr du versuchst, deinem Crush zu gefallen; hat er oder sie erstmal angefangen, sich zu distanzieren, wirds schwer, das Ruder herumzureißen. Ganz egal ob du auf rar machst oder mehr Interesse zeigst, es wird an der Meinung deines Dates nichts ändern.

Analysiere nicht alles!

Klar, es liegt in der Natur der Sache, dass man sich dann auch fragt: Was lief schief? Habe ich etwas Falsches gesagt oder getan? Doch wir können es an dieser Stelle gar nicht genug betonen: Tu das nicht! Denn: Es ändert nichts – ganz egal wieviel du grübelst und das Verhalten des Gegenübers analysierst. Letztendlich hat dein Love Interest Gründe, die du mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nie erfahren wirst. Z.B. könnte es sein, dass die Person eine andere Person kennengelernt hat und diese interessanter findet. Sollte das der Fall sein, dann hast du Glück gehabt. Denn ganz ehrlich, willst du mit jemanden zusammen sein, der dich nur so semi-gut findet!? Wohl eher nicht, oder? Natürlich können es aber auch viele andere Gründe sein.

Zu Erinnerung: dass sich dein Date vorübergehend zurückzieht ist nicht nur sein gutes Recht, sondern auch menschlich. Und wie du letztendlich über die Situation denkst, prägt dein Wohlbefinden. Es lohnt sich definitiv nicht, täglich in negativen Gefühlen zu baden und ihm oder ihr Schlechtes zu wünschen. Damit schadest du dir nur selbst – und ganz wichtig: es ändert die Situation nicht!

Sei die beste Version von dir selbst

So schwer es also auch fällt, aber du solltest die Situation akzeptieren. Denn da du ja nicht weißt, warum sich dein Date distanziert, werden auch all deine Bemühungen wohl nichts nützen. Lege deinen Fokus also wieder auf DICH – und lebe! Sitze nicht neben dem Handy und warte. Mache dich nicht abhängig von einer Situation, die dich runter zieht. Hab Spaß, triff dich mit deinen Freunden, fokussiere dich auf deine Arbeit oder ein anderes Projekt.

Wenn du trotzdem versuchen willst, deinen Crush aktiv wieder auf dich aufmerksam zu machen, dann solltest du diesen Tipp befolgen: Sei präsent auf Social Media (vorausgesetzt ihr folgt euch gegenseitig). Hab eine gute Zeit und mache kein Geheimnis daraus. Dein Date soll wissen, dass deine Welt nicht stehen geblieben ist deswegen. Das nimmt nebenbei auch den Druck aus der Sache. Denn Dating kann intensiv und manchmal auch überfordernd sein.

Aber nicht falsch verstehen: Du solltest jetzt nicht zwanghaft versuchen, dein Date eifersüchtig zu machen. Das kann ganz schnell wieder nach hinten losgehen. Aber was wir letztendlich alle jederzeit tun können, ist zu versuchen die beste Version von uns selbst zu sein. Wenn das seine oder ihre Neugier nicht wieder erweckt, dann sagen wir nur: Thank u, next!

Datest du gerade jemanden? Ja, und es läuft echt gut! Nein, leider!

