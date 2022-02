Wenn die große Liebe noch auf sich warten lässt, dann könnte das unter anderem an eurem Sternzeichen liegen. Während die einen ihren Partner oder ihre Partnerin fürs Leben schon in der Schulzeit kennenlernen, dauert es bei anderen etwas länger. Das Liebesglück lässt sich nun mal nicht erzwingen und daran ist auch euer Horoskop beteiligt.

Diese Tierkreiszeichen brauchen sehr viel länger, um die Liebe ihres Lebens zu finden.

Widder

Der Widder ist ein sehr leidenschaftliches Sternzeichen. Wenn er sich einmal verliebt hat, dann stürzt er sich Hals über Kopf ins Liebeschaos. Doch der Widder verliebt sich nicht so leicht. Deshalb steckt er, wenn es mal passiert, all sein Herzblut in seine Beziehung. Für andere kann das aber sehr schnell zu viel werden, weshalb er oft direkt am Anfang wieder verlassen wird. Aus diesem Grund ist er mit der Zeit auch sehr vorsichtig geworden, was die Liebe angeht und geht erst nach reichlicher Überlegung neue Beziehungen ein.

Jungfrau

Den Jungfrauen macht ihre perfekte Vorstellung von Beziehungen einen Strich durch die Rechnung. Oft beendet sie eine Partnerschaft deshalb schon direkt am Anfang. Denn ihre Vorstellung und Erwartungen überschneiden sich nur sehr selten mit der Realität.

Erst mit der Zeit lernen sie, abzuwarten und geduldig zu sein, um zu sehen, wie sich die Partnerschaft mit einer Person entwickelt. Aus diesem Grund brauchen auch die Jungfrauen etwas länger, bis sie ihre große Liebe gefunden und sich darauf eingelassen haben.

Steinbock

Beim Steinbock geht die Karriere anfangs über alles. Sie haben große Ziele und schieben ihre Gefühle zunächst beiseite. Das geht meist jahrelang so. Erst im Laufe der Zeit merken sie, welche große Bedeutung zwischenmenschliche Beziehungen und Partnerschaften eigentlich tatsächlich haben.

Mit der richtigen Person schafft es auch der Steinbock sich ins Liebesglück zu stürzen. Dafür muss er sich allerdings zuerst von seinem beruflichen Alltag lösen und sich endlich seinen Gefühlen vollständig hingeben. Und das braucht Zeit.