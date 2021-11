Die mehrteilige CNN-Dokumentation „Diana“ beleuchtet das Leben der „Prinzessin der Herzen“ und spricht dafür mit einigen Wegbegleitern. Ihr ehemaliger Bodyguard deckt jetzt scheinbar ein lang gehütetes Geheimnis auf: Diana soll ihrem Mann Charles als erste untreu gewesen sein.

Die Beziehung zu Camilla Parker Bowles sei demnach erst danach entstanden.

„Die erste Person, die fremdging, war die Prinzessin.“

„Wir waren zu dritt in dieser Ehe.“ Mit diesem Satz schockte Prinzessin Diana 1995 die ganze Welt. Denn in einem TV-Interview wirft sie Prinz Charles Untreue vor. Die dritte Person in der Ehe soll Camilla Parker Bowles sein, die Jugendliebe von Charles, die er zehn Jahre nach dem Interview tatsächlich heiratet.

Bis heute gilt die Beziehung zwischen Charles und Camilla als Auslöser für die Ehekrise und letztendliche Scheidung von Lady Di und Prinz Charles. Doch in einer neuen CNN-Dokumentation werden jetzt Zweifel an dieser Theorie laut.

Denn Dianas ehemaliger Bodyguard Allan Peters erzählt in der sechsteiligen Dokumentationsreihe „Diana“ jetzt eine andere Seite der Geschichte. Er verrät, dass Diana als erste in der Beziehung untreu war.

„Die landläufige Meinung ist, dass der Prinz von Wales während seiner gesamten Ehe fremdging – und das ist definitiv eindeutig nicht der Fall„, sagt er. „Die erste Person, die fremdging, war die Prinzessin.“

Diana soll eine Affäre mit ihrem Bodyguard gehabt haben

Peters scheint auch zu wissen, mit wem sie eine geheime Beziehung hatte: Und zwar mit Dianas anderem Bodyguard Barry Mannakee. Gerüchte, dass die beiden eine Affäre hatten, kursieren schon länger. In Sprachaufzeichnungen, die 2017 enthüllt wurden, bestätigt Diana die Affäre sogar. Als sie „24 oder 25 Jahre alt war“ habe sie sich in den Bodyguard verliebt, erzählt sie auf den Tapes. Mannakee verstarb 1987 bei einem Motorradunfall – ein Jahr nachdem die Royals die Affäre aufdeckten und Mannakee versetzten.

Peters habe die Prinzessin sogar direkt auf die Affäre angesprochen, betont er. „In den ersten 20 Minuten leugnete sie es kategorisch, aber dann erzählte sie mir genau, was los war. Sie hatte eine Art von Beziehung mit Mannakee“, sagt er. Peters erklärt in dem Interview auch, dass er Prinz Charles über die Affäre der beiden aufklärte. Charles soll daraufhin „völlig schockiert und sehr, sehr aufgewühlt“ gewesen sein.

Erst danach soll seine Affäre mit Camilla Parker Bowles begonnen haben, ist sich Peters sicher. „Er ging zurück zu Mrs. Parker Bowles, nachdem er von ihrer Affäre mit Mannakee erfahren hatte“, erklärt er.

Die Schuld für das Beziehungs-Aus habe letztlich aber keiner der beiden, betont er in der Dokumentation. „Niemand ist der Bösewicht. Meiner Meinung nach ist jeder das Opfer“, erklärt er. Denn Charles „stand unter großem Druck, zu heiraten, und auch sie [Anm. Diana] war das Opfer dieses ganzen Prozesses.“