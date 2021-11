Lindsay Lohan hatte wohl ein ganz besonderes Thanksgiving-Wochenende. Denn wie sie jetzt auf Instagram bekannt gibt, ist die Schauspielerin verlobt.

Den Ring zeigt sie stolz auf den Fotos.

Lindsay Lohan ist verlobt

„Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft“, schreibt Lindsay Lohan stolz auf Instagram. Zu der Liebeserklärung postet die Schauspielerin gleich vier zuckersüße Fotos, die sie mit ihrem Partner Bader Shammas zeigen. Auf den Bildern präsentiert Lindsay ganz stolz ihren Verlobungsring und strahlt über beide Ohren.

Freunde und Familie des Stars feiern die Verlobung in den Kommentaren und wünschen dem Paar alles Gute. So schreibt Lindsays Bruder etwa „Meine besten Freunde“ unter die Fotos. Sogar Lindsays Ex-Freundin Courtney Semel scheint sich zu freuen und kommentiert zahlreiche Herzen unter die Bilder.

Film-Comeback im nächsten Jahr

Viel ist über die Beziehung von Lindsay und Bader übrigens nicht bekannt. Erst in diesem Jahr wurde überhaupt bekannt, dass Lindsay wieder in festen Händen ist. Dabei sollen die beiden schon seit zwei Jahren ein Paar sein, verrät ein Insider gegenüber der Sun. „Er ist ein seriöser Mann. Er ist kein Schauspieler, er ist nicht in der Unterhaltungsindustrie, er verwaltet Fonds für vermögende Leute bei der Credit Suisse.“

Die Verlobung ist für Lohan jetzt vermutlich die Krönung einer sehr aufregenden Zeit. Denn derzeit arbeitet die Schauspielerin an ihrem Comeback im Filmgeschäft. Nächstes Jahr soll sie wieder in einem Film zu sehen sein; und zwar in einer romantischen Weihnachtskomödie auf Netflix. Und wie es der Zufall will spielt Lohan in ihrem Comeback-Film eine frisch verlobte Frau.