Nach den sommerlichen Temperaturen sind unsere Haare sehr strapaziert. Also brauchen sie im Herbst besonders viel Aufmerksamkeit und Pflege. Wir zeigen euch, mit welchen Schritten euer Haar wieder seinen natürlichen Glanz zurückbekommt.

Achtung: Bei falscher Pflege werden sie noch spröder und verlieren ihren Glanz erst recht – also unbedingt auf die passenden Produkte und die richtige Anwendung achten!

Drei Tipps für glänzende Haare

Gerade nach dem Sommer sind Haare strapazierter als sonst. Die hohen Mengen an Chlor und Meerwasser trocknen sie besonders aus und nehmen ihnen den natürlichen Glanz. Also muss feuchtigkeitsintensive Pflege her, damit sie wieder in neuem Glanz erstrahlen. Aber die richtigen Pflegeschritte für eure Haarpracht zu finden, ist nicht immer einfach. Greift man beim Produkt mal daneben, können sie im Zweifelsfall sogar noch mehr an Glanz verlieren. Wir haben die wichtigsten Pflegeschritte für euch zusammengefasst, damit sie wieder zu altem Glanz finden.

1. Das richtige Shampoo

Die Pflege fängt schon beim richtigen Shampoo an. Möchte man natürlichen und gesunden Glow für die Haare, sind pflanzliche Öle, Vitamine und Proteine im Shampoo unentbehrlich. Alkohole und synthetische Duftstoffe hingegen entziehen dem Haar noch mehr Feuchtigkeit und bewirken deshalb nur noch platteres und spröderes Haar. Also immer auf die ausgeschriebenen Inhaltsstoffe achten, um das Haar mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen. Passend dazu gibt es zum Beispiel das Reparatur Shampoo von Nature Box mit kaltgepresstem Avocadoöl, erhältlich zum Beispiel bei dm für € 5,45.

2. Regelmäßige Haarkuren & -masken

Gerade bei Haarkuren und -masken ist es besonders wichtig, die eigene Haarstruktur zu kennen und die Pflege darauf aufbauend zu wählen. Während lockiges Haar meistens sehr ölhaltige Kuren und Masken verträgt, reicht bei feinem und glattem Haar eine feuchtigkeitsspendende Pflege-Spülung aus. Pflegekuren und -Masken am besten zwei bis dreimal in der Woche verwenden und für ein paar Minuten einwirken lassen. Eine passende Haarmaske findet ihr zum Beispiel in der bc Bonacure Linie von Schwarzkopf für € 10 bei Douglas, welche auf die besonderen Bedürfnisse von strapaziertem Haar eingeht.

3. Leave-in-Produkte

Neben pflegendem Shampoo und regelmäßigen Haarkuren sind gerade die letzten Schritte besonders hilfreich, wenn es um den Haarglanz geht. Im Finish einen Leave-in-Conditioner oder Haaröl in die Hair-Routine integrieren, die sorgt für den letzten Schliff. Gerade bei Haaröl und Leave-in-Produkten, solltet ihr die Pflege nur in die Haarlängen und Spitzen einarbeiten, damit der Ansatz nicht fettig wird. Wenn ihr noch auf der Suche nach dem richtigen Haaröl seid, empfehlen wir zum Beispiel das Elvital Öl Magique von L’oreal mit natürlichen Blütenexrakten, erhältlich für rund € 13 Euro im Drogeriemarkt.

Falls ihr unsicher seid, welche Produkte für euch richtig sind, fragt am besten beim Friseur eures Vertrauens nach.