Zwischen Kylie Jenner und Travis Scott soll angeblich Schluss sein. Schon wieder. Das enthüllte eine Quelle am 7. Januar gegenüber „Us Weekly“.

Kylies Fans sind schon seit Längerem überzeugt von der Trennung.

Kylie Jenner und Travis Scott wieder getrennt

Offenbar gibt es kein Happy End für die komplizierte On-off-Beziehung zwischen Kylie und Travis. Im Mai 2021 hatten die beiden wieder zueinander gefunden. Doch das Liebesglück soll jetzt endgültig vorbei sein, verriet ein Insider nun gegenüber Us Weekly. „Sie wollten die Feiertage eigentlich zusammen verbringen, aber Kylie feierte in Aspen mit ihrer Familie und ihren Freunden“, so der Insider.

Travis soll hingegen in Los Angeles geblieben sein. „Das ist schon so oft passiert, sie sind dafür bekannt, dass sie sich immer wieder trennen, aber sie bleiben immer Freunde und tolle Co-Eltern“, erzählte die Quelle weiter.

Fans wurden schon stutzig

Das Paar ist bekannt für seine On-off-Beziehung. In der Vergangenheit gingen sie immer wieder getrennte Wege. Und tatsächlich brodelt die Gerüchteküche rund um das Paar und eine mögliche Trennung schon seit einiger Zeit. Fans vermuten nämlich seit Längerem, dass sich die beiden wieder getrennt haben.

Denn laut Fans sei Travis Scott schon länger nicht mehr auf dem Insta-Profil von Kylie erschienen. Außerdem soll Travis auch nicht zur Weihnachtsfeier von Kourtney Kardashian eingeladen worden sein. Für Fans sehr verdächtig.

Komplizierte On-Off-Beziehung

Im Jahr 2017 machten sie ihre Beziehung offiziell und im Februar 2018 kam dann ihre gemeinsame Tochter Stormi zur Welt. Im Oktober 2019 trennten sie sich wieder, doch keiner der beiden betrachtete es als echtes Liebes-Aus. „Kylie liebt Travis immer noch und das wird von keinem von ihnen als vollständige Trennung angesehen“, so ein Insider damals gegenüber Us Weekly.

Nur zwei Jahre später waren die beiden glücklicher denn je und machten ihr Liebes-Comeback wieder offiziell. Aus dem Comeback entstand dann auch ihr zweites gemeinsames Kind, ein kleiner Junge, der im Februar 2022 auf die Welt kam.