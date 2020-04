Während die einen bereits ihren Rhythmus gefunden haben und generell gut mit Krisen zurechtkommen, macht anderen die aktuelle Corona-Krise ordentlich zu schaffen. Und das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Denn vor allem diese drei Tierkreiszeichen können mit der Corona-Krise nicht gut umgehen.

Stier

Der Stier hat ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Gerade jetzt fühlt er sich deshalb oft hilflos. Er schafft es nicht positiv in die Zukunft zu blicken. Stattdessen ist der Stier sehr pessimistisch und hat Angst davor, wie es weitergeht. Ihm fehlt seine Routine und sein gewohntes Leben. Der Stier sollte versuchen in sich zu kehren und loszulassen. Meditation könnte zum Beispiel helfen.

Krebs

In Krisensituationen wie diesen ist der Krebs sehr gestresst. Er macht sich ständig Gedanken, kann nicht abschalten und malt sich das Schlimmste aus. Und weil viele Krebse ohnehin dazu neigen, Hypochonder zu sein, macht ihnen die Corona-Krise besonders zu schaffen. Dieses Sternzeichen ist sehr sensibel und emotional. Eine Seite, die der Krebs zwar nicht immer zeigt, aber nun kommt sie zum Vorschein. Und das nicht immer unbedingt positiv. Denn die Angst und Unsicherheit dieses Sternzeichens äußert sich darin, dass es schnell gereizt ist und seine Wut dann an anderen auslässt. Auch dem Krebs würde etwas Entspannung guttun. Ablenkung lautet die Devise.

Widder

Und auch der Widder zählt zu den Sternzeichen, die nicht besonders gut mit der Coronavirus-Krise zurechtkommen. Denn Widder sind meist unruhig und rastlos. Dass sie plötzlich nicht so raus dürfen wie sonst, fällt ihnen besonders schwer. Denn dadurch fühlt sich der Widder nutzlos und ausgelaugt. Sich anzupassen liegt nicht unbedingt in der Natur dieses Sternzeichens und auch mit Veränderungen kommt der Widder einfach nicht klar. Dabei vergisst er oft, dass er schwierige Situationen bereits in der Vergangenheit immer gut gemeistert hat. Und so wird es auch dieses Mal sein – durchhalten!