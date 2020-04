Es gibt leider manche Menschen, die glauben, etwas Besseres zu sein und sich immer wichtiger nehmen als andere. Sie sind extrem von sich selbst überzeugt und sind sich sicher, immer alles richtigzumachen.

Dazu zählen vor allem diese vier Sternzeichen. Sie neigen dazu, eingebildet und arrogant zu sein.

Waage

Eigentlich ist die Waage ja dafür bekannt, ein sehr harmonischer Mensch zu sein. Sie geht Konfrontationen in den meisten Fällen aus dem Weg und will lieber, dass sich alle gut verstehen. Doch wenn sie will, dann kann sie auch ganz anders. Und zwar so richtig. Denn tief in der Waage schlummert eine eingebildete Seite. Wenn sie stolz auf etwas ist und sich ihrer Sache ganz sicher ist, dann ist die Waage ziemlich überzeugt von sich selbst. Und das führt oft dazu, dass sie eingebildet wirkt. Auf dem Boden zu bleiben fällt ihr dann plötzlich total schwer.

Schütze

Schützen neigen dazu besonders arrogant und eingebildet zu sein. Ihre eigenen Bedürfnisse und ihr Drang nach Unabhängigkeit und Freiheit sind oberste Priorität. Gepaart mit einem extrem großen Ego ergibt das eine gefährliche Mischung. Denn der Schütze ist so von sich selbst überzeugt, dass er Feedback und die Meinung anderer gar nicht erst zulässt. Jeder, der versucht sich ihm in den Weg zu stellen, ist bei ihm unten durch und hat doch in Wahrheit keine Ahnung. Leider überschätzt sich der Schütze oft selbst. Doch selbst, wenn seine Pläne scheitern und er seine Ziele nicht erreicht, schiebt er die Schuld auf andere.

Löwe

Der Löwe steht ja bekanntlich gerne im Mittelpunkt und glaubt von sich selbst, der Beste in allem zu sein. Sein Selbstbewusstsein geht fast schon über das gesunde Maß hinaus. Denn der Löwe ist einfach extrem von sich selbst überzeugt und neigt zu Arroganz und Eitelkeit. Eine Eigenschaft, mit der er sich nicht unbedingt gute Freunde macht. Auf Dauer kann das so großer Einsamkeit führen.

Skorpion

Auch der Skorpion zählt zu jenen Sternzeichen, die sehr überzeugt von sich selbst sind. Vor allem dann, wenn er sich verteidigen muss. Denn eigentlich steckt in ihm ein besonders herzlicher und weicher Kern. Doch den bekommt nicht jeder zu spüren. Um sich vor Enttäuschungen zu schützen, fährt der Skorpion nämlich in den meisten Fällen lieber seinen Stachel aus und spielt den Starken. Mit ihm sollte man sich lieber nicht anlegen, denn in puncto Streit und Diskussionen gewinnen, ist der Skorpion extrem von sich selbst überzeugt.