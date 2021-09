Egal ob Mode, Beauty oder It-Lokale. Manche Leute spüren die neuesten Trends einfach immer auf und sind in ihrem Umfeld dadurch absolute Trendsetter..

Diese drei Sternzeichen sind absolute Trendsetter.

Wassermann

Wassermänner stört es nicht, auch einmal gegen den Strom zu schwimmen. Umso besser ist ihr Gespür für kommende Trends und skurriles Unbekanntes.

Wassermänner wissen etwa ganz genau, welche Underground-Bar demnächst beliebt wird und welches Label im Kommen ist. Sobald der Hype aber zu groß wird, trennt sich der Wassermann wieder davon und zieht zum nächsten Underground-Trend.

Löwe

Löwen neigen zur Eitelkeit. Dementsprechend wichtig ist es ihnen, sich möglichst perfekt zu präsentieren. Das heißt aber nicht gleich, dass sie allen Trends folgen; ganz im Gegenteil.

Die eigenwilligen Löwen entscheiden oft eher danach, was ihnen steht und schaffen so neue Trends. Der Trick der Löwen: Sie lieben es extravagant und greifen schon einmal tiefer in die Tasche, um sich ein Statement-Piece zu leisten.

Jungfrau

Das Tierkreiszeichen-Jungfrau legt den Fokus stark auf die Ästhetik. Dadurch haben sie immer ein besonderes Gespür für neue Looks und Kombinationen und wissen ganz genau, was ihnen steht.

Bei der Jungfrau spielt das Präsentieren eine große Rolle. Auch die außergewöhnlichsten Looks können sie so kombinieren, dass ihr Umfeld das Outfit sofort kopieren möchte. Sie gelten im Freundeskreis deshalb schnell als ultimative Trendsetter.