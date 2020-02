Ein gesundes Selbstbewusstsein ist absolut nichts schlimmes. Und es ist schön, wenn man sich selbst gut findet. Wenn man allerdings zu überzeugt von sich selbst ist, wirkt das schnell man ziemlich eingebildet und unsympathisch.

Das passiert vor allem diesen drei Sternzeichen ziemlich oft. Sie gelten häufig als sehr eingebildet.

Stier

Dieses Sternzeichen gilt als das arroganteste von allen. Denn der Stier glaubt ständig Recht zu haben und alles besser zu wissen. Er stellt sich gerne in den Mittelpunkt und ist davon überzeugt, der klügste im Raum zu sein. Auf die Meinungen und den Rat anderer hört er so gut wie gar nicht. Denn er ist einfach nur eingebildet und extrem von sich selbst überzeugt. Doch mit seiner Sturheit stößt er irgendwann an seine Grenzen. Spätestens, wenn seine Freundschaften und Beziehungen am Spiel stehen, muss er endlich realisieren, dass er runterkommen muss.

Wassermann

Beim Wassermann ist das mit der Arroganz so eine Sache. Denn eigentlich ist er gar nicht so eingebildet, wie alle denken. Allerdings erweckt sein Freigeist und seine Gleichgültigkeit oft diesen Eindruck. Er lässt sich gerne treiben und die Meinungen anderer sind ihm deshalb ziemlich egal. Das wirkt auf andere jedoch schnell man ziemlich arrogant. Etwas mehr Feingefühl würde dem Wassermann gut tun.

Waage

Die Waage ist ein unglaublich harmonischer Mensch und versucht Konfrontationen meist aus dem Weg zu gehen. Und eigentlich schätzt man sie gar nicht als eingebildet ein. Doch sie kann auch anders. Denn eine Eigenschaft, die dieses Sternzeichen auszeichnet, ist Stolz. Sobald die Waage stolz auf etwas ist, dann neigt sie leider dazu, abzuheben und strebt nach jede Menge Bewunderung und Anerkennung in ihrem Umfeld. Dann müssen sie ihre Freunde wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.