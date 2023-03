Mandelförmig, rund, klein, groß, nach oben oder unten gerichtet – Augen kommen in den unterschiedlichsten Formen daher. Und klar ist: jede ist auf ihre Weise schön. Doch du hast dich vielleicht schon mal gefragt, ob deine Schmink-Routine überhaupt zu deiner Augenform passt? Say no more!

Wir verraten dir, welcher aktuelle Make-up-Trend deine Augen perfekt zur Geltung bringt.

Mandelförmige Augen: Glossy Lids

Gleich vorweg: Für diese Augenform ist fast jedes Augen-Make-up geeignet. Besonders gut zur Geltung kommen hier aber Glossy Lids. Auch Hailey Bieber schwört zum Beispiel auf diesen Look. Eyegloss verleiht mandelförmigen einfach das gewisse Etwas und bringt das Gesicht zum Strahlen. Dadurch wirkt der Blick gleich noch frischer. Yes please!

So geht’s: Das Lid zuallererst mit einem Lidschatten Primer grundieren. Wähle dann eine satte Farbe aus wie pink, lila oder vielleicht sogar blau. Wer es aber lieber dezenter mag, kann auf ein zartes rosa, beige oder pfirsich setzen. Den Eye-Shadow dann am oberen Lid verteilen. Die Wimpern ordentlich tuschen und dann Eyegloss (oder Lipgloss) über dem Lidschatten verteilen. Fertig!

Hängende Augen: Invisible Liner

Bei Augenlidern, die außen ein wenig nach unten gehen, eignet sich ein Invisible Liner perfekt. Denn ein zu fetter Lidstrich würde das Lid beschweren und noch weiter nach unten ziehen. Dieser Augen-Make-up-Trend hingegen verspricht einen elfenhaften Look und betont die Augen genau an den richtigen Stellen. Heißt: Die Augenpartie wirkt etwas geliftet, aber dennoch mega natürlich.

So geht’s: Für das trendige Augen-Make-up braucht ihr einen Concealer und einen schmalen, flachen Augenbrauenpinsel. Mit dem Pinsel nehmt ihr ein wenig von dem Concealer auf und damit zieht eine untere und eine obere Linie für den Eyeliner. Die Fläche zwischen den Linien malt ihr allerdings nicht aus, sondern ihr verblendet ein wenig von dem Concealer um euren Lidstrich herum. So bleibt die Fläche zwischen den Linien dunkler als der Rest und wirkt dadurch wie ein ganz leichter Wing, der das Auge ganz natürlich verlängert.

Runde Augen: Siren Eyes

Vom Rehlein zum Vamp! Bei runden Augen kommen die viralen „Siren Eyes“ mega gut zur Geltung. Das wissen zum Beispiel auch Celebs wie Mila Kunis oder Elizabeth Olsen. Denn dadurch wirkt der Blick gleich mega sexy. Dieser Eyeliner-Trend streckt aber auch das Auge und verleiht dir dadurch etwas verführerisch Verwegenes. Solltest du also genau in dieser Mood sein, dann ist der Trend einfach perfekt für dich.

So geht’s: Zuerst Lidschatten (am besten in einer neutralen Farbe wie Nude, Hellbraun) auf das ganze Lid auftragen. Danach mit einem schrägen Eyeliner-Pinsel mit schwarzen Lidschatten die äußeren „Wings“ ziehen. Zieh hier zuerst vom unteren Wimpernkranz eine geschwungene Linie nach oben und dann vom oberen Wimpernkranz – bis sich beide Linien treffen. Mal dann die Zwischenräume mit dem schwarzen Lidschatten aus. Zieh dann in den inneren Augenwinkeln einen kurzen, leicht nach unten gebogenen Strich mit dem schwarzen Lidschatten – bis sich beide Linien treffen. Danach im inneren Augenwinkel um den Eyeliner etwas Highlighter auftragen und alles mit Wimperntusche abrunden.

Schlupflider: Bat Winged Eyeliner

Hooded Eyes erkennt man daran, dass dein bewegliches Lid bei geöffneten Augen kaum oder überhaupt nicht zu sehen ist. Die hängenden Augenliderwirken wirken dann meistens kleiner als sie wirklich sind. Wer Schlupflidern das perfekte Augen-Make-up verpassen möchte, kann sich für einen eleganten Bat Winged Eyeliner entscheiden. Denn dieser easy Hack führt dazu, dass die Augen in Szene gesetzt und die Lider optisch geliftet werden.

So geht’s: Bevor du loslegst, solltest du deine Augen entspannen. Zieh dann den Lidstrich wie gewohnt in Richtung Schläfen. Wichtig: Die Augen werden währenddessen nicht geschlossen! Schließe dann erst deine Augen und zeichne vom Ende des „Wings“ eine horizontale Linie bis zur Lidfalte. Zieh jetzt einen senkrechten Strich in Richtung Wimpernkranz. Der Eyeliner sollte jetzt die Form eines Dreiecks haben. Das Dreieck noch ausmalen und schon ist der Bat Winged Eyeliner fertig.