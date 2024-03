Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis die dritte Staffel von „And Just Like That“ veröffentlicht wird. Doch jetzt verkündet der verantwortliche Sender schon erste News zur neuen Staffel.

Und die sind nicht nur positiv. Denn ein Star steigt aus der Serie aus.

„And Just Like That“: Dieser Charakter ist nicht mehr dabei

„And Just Like That“… stehen wir auch schon kurz vor der dritten Staffel der „Sex and the City“-Fortsetzung. Denn schon kurz nach dem großen Finale von Staffel zwei war klar: es MUSS neue Folgen geben. Und an diesen wird offensichtlich schon fleißig gearbeitet. Denn laut Medienberichten sollen die Dreharbeiten bereits in diesem Jahr losgehen; die neuen Folgen sollen dann 2025 veröffentlicht werden. Doch bei all der Euphorie rund um neue Infos über Carrie, Miranda, Charlotte und Co gibt es auch schlechte Nachrichten zu den neuen Folgen. Denn nicht alle Stars der Serie werden wir wiedersehen. Wie jetzt bekannt wurde, war die zweite Staffel für Karen Pittman – die Fans als Professorin Nya Wallace kennen – die letzte. Ein Sprecher des verantwortlichen Senders Max hat das jetzt in einem Statement bestätigt.

Gegenüber dem „Hollywood Reporter“ heißt es dazu, dass der Sender die Rolle der „klugen und umwerfenden Professorin Nya Wallace“ sehr gerne hatte. In dem Statement lobt der Sender auch Karen Pittman explizit für ihre Darstellung. Doch für die Schauspielerin ist die Serie nicht ihr einziger Job – und das war auf Dauer offenbar nicht tragbar. Pittmann ist unter anderem in „The Morning Show“ und der kommenden Netflix-Serie „Forever“ dabei; laut Max ist es „offensichtlich geworden, dass es nicht möglich ist, drei Shows gleichzeitig zu filmen.“

Weiterer Star nicht mehr Teil der Show

Und das heißt offenbar, dass Fans Nya Wallace nicht mehr sehen werden. Denn es kam laut Max zu „Terminkonflikten“, die die Zusammenarbeit unmöglich gemacht haben. Ob sie dennoch offscreen zumindest inhaltlich eine Rolle spielt – wie es etwa bei Samantha der Fall war – bleibt abzuwarten.

Pittman ist übrigens nicht der erste Star, dessen Serienaus verkündet wurde. Denn noch ein zweiter Charakter wird in der dritten Staffel nicht mehr zu sehen sein. Bereits Ende Februar wurde bekannt, dass Sara Ramirez aka Che Diaz nicht mehr Teil von „And Just Like That“ sein wird. Che und Miranda trennten sich im Laufe der zweiten Staffel – offenbar wird es kein Liebes-Comeback in den neuen Folgen geben. Genaue Hintergründe zu dem Serienaus von Ramirez sind jedoch nicht bekannt.

Die bisherigen Folgen von „And Just Like That“ sind auf Sky verfügbar.