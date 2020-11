Die Zeit ist reif, um einen Blick auf die neuen Uhrentrends zu werfen! Uhren sind schon lange nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein modisches Accessoire, das passend zum Outfit gewählt wird. Deshalb haben wir euch die stylischsten Modelle inklusive Pflege-Tipps vom Profi zusammengestellt.

Diese 3 Brillen-Modelle sind jetzt angesagt:

Trend 1: Eckig

Wie in der Mode haben auch bei den Uhrentrends die 80er Jahre style-technisch einen großen Einfluss. Die geometrische Form wirkt edel und modern zugleich. Sie verleihen dem Alltagslook im Nu das gewisse Etwas.

Wie pflege ich ein Lederarmband? “Damit eine Uhr mit Lederarmband länger hält, empfiehlt es sich jeglichen Kontakt mit Wasser zu vermeiden, egal ob beim Sport oder Duschen, das Lederband kann schnell seinen Glanz verlieren.”, weiß Andreas Riedl, Uhren-Experte und Junior-Chef von Jacques Lemans.

Damenuhr von Liebeskind Berlin, über christ.at, € 149,90

Mit Mesh-Armband von Cluse, € 89,95

Trend 2: Roséfarben

Der neue Klassiker unter den Uhren-Farben heißt Rosé. Der zarte Ton lässt jedes noch so auffällige Modell leicht und chic wirken. Das Gute: die Farbnuance kann perfekt mit Silber- sowie Goldschmuck gemixt werden.

Wie bewahre ich meine Uhr am besten auf? “Es empfiehlt sich seine Uhrensammlung in einer Uhrenkassette aufzubewahren, denn so hat man alle Uhren beisammen und schützt sie vor Staub und anderen Schmutz.”, so Riedl.

Swatch Skin Amor, € 105

Roséfarbene Uhr von Boss, über zalando.at, € 179

Trend 3: Smartwatch

Die neusten Smart-Modelle wirken fast schon wie konventionelle Analoguhren. Immer mehr Uhrenhersteller verbauen smarte Technik in Zeitmesser, die häufig mit einer passenden App auf dem Smartphone angepasst und gesteuert werden können.

Der Experte betont: “Eine Smartwatch bietet natürlich einige Features, die eine klassische Armbanduhr nicht hat. Jedoch ist eine Armbanduhr viel mehr als nur ein Zeitmesser, sondern auch ein Statement und sie spiegelt den Charakter des Trägers wider.”

Dreifarbige Smartwatch von Michael Kors, € 369