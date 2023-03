Endlich hast du deinen Abschluss in der Tasche und die große, weite Welt wartet darauf von dir erobert zu werden. Aber aller Anfang ist schwer. Keine Sorge! Wir wissen, wie es geht.

Wir haben 5 Tipps für den perfekten Start in deinen Traumjob.

Wohin soll die Reise gehen?

Du hast den Abschluss in der Tasche und bist bereit für den Schritt ins Berufsleben. Für viele ist die Zeit nach dem Abschluss eine Phase der Orientierung, in der man sich erneut mit Zielen, Werten und Wünschen auseinandersetzt. Unser Tipp: Schreibe alles auf! Was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du tun? Arbeitest du lieber allein oder mit Menschen? Willst du abwechslungsreiche Aufgaben oder fühlst du dich bei Routine-Arbeiten wohl? Je nachdem, welche Ergebnisse bei dieser Übung ans Licht kommen, wird sich schon sehr bald eine bestimmte Richtung aufzeigen.

via GIPHY

Ein Job, der Sinn aber vor allem Freude macht

Es ist unglaublich wichtig einen Job zu wählen der Freude macht, immerhin verbringen wir so viel Zeit unseres Lebens in der Arbeit. Ein Beruf der nicht nur Sinn macht, sondern auch wirklich Spaß macht ist der Beruf als Apotheker:in. Als Apotheker:in verkaufst du nicht nur Medikamente, Kosmetika und Pflegeartikel, sondern bist im direkten Kontakt mit verschiedenen Menschen und deren Bedürfnissen. Du berätst deine Kund:innen über die Einnahme von Medikamenten, Nebenwirkungen und stehst ihnen mit deinem Wissen jederzeit zur Seite.

Interessiert dich der Bildungsweg „Lehre“ mehr, dann sieh dir das Berufsbild des/der Pharmazeutisch kaufmännischen Assistenten/ Assistentin (PKA) an. In einer dreijährigen Lehre baust du ein breites Know-how auf, das täglich in der Apotheke zum Einsatz kommt. PKAs sind aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken und gemeinsam mit Apotheker:innen so unglaublich wichtig für unsere Gesundheit. Für mehr Informationen geh einfach auf www.job-apotheke.at

Bild: Apothekerverband/ Renée Del Missier

Links zum Online-Check, ob die Lehre oder das Studium besser zu dir passt, findest du hier:

https://job-apotheke.at/studium/check

https://job-apotheke.at/lehre/check

www.pkainfo.at

Recherche ist das A und O

Sobald du deine Interessen identifiziert hast, machst du dich am besten gleich an die Recherche in welchen Bereich du möchtest. Schau dir Stellenbeschreibungen, Aufgaben und Gehälter an. So erhältst du eine gute Vorstellung davon, was dich in deinem Wunschbereich erwarten wird. Nachdem du ein Gefühl für deine persönlichen Fähigkeiten entwickelt hast, die für deine gewünschte Karriere erforderlich sind, kann es schon losgehen. Nimm an Kursen teil besuche Workshops und sammle soviel praktische Erfahrung wie möglich.

via GIPHY

Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken

Networking ist in jeder Karriere wichtig. Du kennst jemanden, der in deinem bevorzugten Bereich arbeitet? Dann nimm Kontakt auf. Das hilft dir vielleicht sogar deinen ersten Job zu bekommen. Vielleicht findest du auch passende Veranstaltungen, die dir einen genaueren Einblick in diverse Berufsgruppen geben können? Das Angebot ist vielfältig und sowohl online, als auch offline gibt es viele Informationsmöglichkeiten.

via GIPHY

Los geht’s

Denke daran, dass der Karriereweg nicht immer geradlinig verläuft. Offenheit, Flexibilität und ein bisschen Mut gehören immer dazu. Also worauf wartest du noch? Let‘s go!