Jeder zehnte Corona-Patient soll an Long Covid erkranken. Eine neue Studie aus Deutschland zeigt jetzt, wer dafür besonders anfällig ist und aus welchem Grund. Die Ergebnisse der Langzeituntersuchung sind überraschend.

Ausschlaggebend sind etwa die psychische Verfassung sowie der Gesundheitszustand der Personen, mit denen man zusammenlebt.

Überraschende Ergebnisse der Long-Covid-Studie

Könnt ihr euch noch an eine Zeit erinnern, in der es noch eine Seltenheit war, wenn jemand an Corona oder gar Long Covid erkrankt ist? Wir auch nicht. Daten der WHO zeigen jetzt zudem, dass jeder zehnte Corona-Patient an den Langzeitfolgen dieser Krankheit leidet. Und betrachtet man diese Zahl mal genauer, sind das wirklich sehr viele Menschen!

Doch was ist Long Covid überhaupt? Medizinisch gesehen ist man davon betroffen, wenn drei Monate nach einer Corona-Infektion immer noch Symptome auftreten – und das für mindestens zwei weitere Monate. Mit dieser Thematik hat sich auch die Universität Freiburg beschäftigt. Jetzt enthüllen Forscherinnen und Forscher überraschende Details aus ihrer Studie.

Die Ergebnisse zeigen, wer am ehesten von den Langzeitfolgen betroffen ist. Eine Analyse der Haushaltsdaten hat ergeben, dass besonders Personen, die in Haushalten mit anderen leben, die ebenfalls lang anhaltende Symptome haben, eher an Long Covid leiden. Besonders auffällig ist das bei Familien. Eltern, die mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben, berichteten dreimal so häufig, dass auch ihr Kind diese Symptome habe.

Ein weiterer Faktor für ein hohes Risiko der Langzeitfolgen, ist die psychische Belastung, die eine Pandemie in vielen Fällen eben mit sich bringt.

Frauen sind öfter davon betroffen

Spannend ist auch, dass Frauen häufiger mit der Krankheit zu kämpfen haben, als Männer. 37 Prozent der weiblichen Studienteilnehmer gaben an, noch lange nach einer Corona-Infektion Symptome aufzuweisen. Bei den Männern waren es 22 Prozent.

Seit dem Frühjahr 2020, also dem Zeitpunkt, an dem die erste Coronawelle über Europa und die gesamte Welt rollte, führen Forscherinnen und Forscher der Universitätsklinik Freiburg Haushaltsstudien durch. Dadurch wollen sie so viele Infos wie möglich über die Übertragung des Virus sowie langanhaltende Symptome bekommen.

Die Studie wurde im Preprint-Server der Lancet-Fachjournalgruppe veröffentlicht.

Das sind Symptome von Long Covid

Nachdem es relativ wenig Wissen über Long Covid gibt, ist es auch nicht so einfach, Symptome genau zu bestimmen. Diese können von extremer Erschöpfung über Atemprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten reichen. Aber auch Geschmacks- und Geruchsstörungen sowie Herzrasen können auftreten.

Da jedoch jeder Mensch anders reagiert, ist es schwer, hier einen korrekten medizinischen Vergleich zu finden.

