Manche Menschen brauchen nur sich selbst, um glücklich zu sein. Sie lassen sich von niemand anderen beeinflussen und sind komplett eigenständig. Besonders drei Sternzeichen macht es nichts aus, auf sich alleine gestellt zu sein. Im Gegenteil: Es ist ihnen sogar wesentlich lieber.

Diese 3 Sternzeichen sind extrem unabhängig:

Widder

Der Widder ist extrem willensstark und eigenständig. Er weiß, was er will und lebt nach dem Motto “Tu es einfach”. Nichts und niemand kann ihn von seinen Abenteuern abhalten. Seine Unabhängigkeit genießt das Sternzeichen in vollen Zügen. Widder sind deswegen auch oft Führungskräfte oder arbeiten selbstständig. Mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Leidenschaft können sie alles meistern und brauchen meist niemanden, der sie unterstützt.

Jungfrau

Die Jungfrau ist extrem diszipliniert. Sie hört nicht gerne auf die Meinungen anderer und folgt am liebsten ihren eigenen Ratschlägen. Es gibt dem Sternzeichen zudem Sicherheit, zu wissen, dass es sich auf niemanden verlassen muss. Gerade bei Problemen entwickeln Jungfrauen ein sehr großes Selbstvertrauen und merken, dass sie sich komplett auf ihre Instinkte verlassen können.

Schütze

Schützen lieben es, mit ihren Gedanken alleine zu sein. Verlieren sie erstmal ihre Unabhängigkeit, sind sie extrem unglücklich. Deswegen verreisen Schützen auch am liebsten alleine. Sie wollen ihr eigenes Ding abziehen und sich um nichts und niemanden kümmern. Der Schütze hat keine Lust darauf, sich von anderen sagen zu lassen, was als Nächstes an der Tagesordnung steht. Das Sternzeichen ist dann am glücklichsten, wenn es genau das machen kann, was es will – ohne Rücksicht auf andere nehmen zu müssen.