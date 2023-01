Liebeskummer ist nur etwas, das man in romantischen Beziehungen spürt? Absolut weit gefehlt. Auch in Freundschaften kann es oft zu Momenten kommen, die einem das Herz brechen. Und ja, auch dann kann es sich so anfühlen, als würde eine Welt auseinanderfallen.

Immerhin wurde man gerade von einer Person verletzt, die einem eigentlich sehr nahesteht.

Wenn man wegen der BFF unter Liebeskummer leidet

Ein gebrochenes Herz wünscht man wirklich niemandem. Schon gar nicht, wenn es eine Person verursacht, die eigentlich immer für einen da sein sollte. Ja, Liebeskummer in Freundschaften is a thing und viele von euch werden das bestimmt schon mal erlebt haben. Vielleicht ist es euch in jungen Jahren passiert, als eure BFF plötzlich mit anderen Personen abhängt und euch links liegen lässt. Den Sitzplatz neben euch gibt sie auf, weil sie jetzt mit den „Coolen“ abhängt und ihr fragt euch, was ihr falsch gemacht habt.

Oder ihr seid älter geworden, habt möglicherweise unterschiedliche Interessen entwickelt, lebt in anderen Städten und seht euch daher auch nicht mehr allzu oft. Eigentlich kein Problem, schließlich macht eine gute Freundschaft auch aus, dass man sich länger mal nicht trifft und sich dann trotzdem alles so anfühlt, wie immer. Schlimm wird’s erst, wenn man daran zu nagen hat, was man hinter sich lassen musste, um an einem anderen Ort zu studieren oder zu arbeiten. Spontane Mädelsabende, lustige Lunchbreaks und eine Person, die immer für einen da ist, gibts’s in der Form einfach nicht mehr.

Tja und dann merkt man, dass diese eine Person ihr Leben einfach ohne einen weiterführt – was ja eigentlich absolut normal ist. Schmerzhaft ist es aber trotzdem! Umso mehr, wenn man erkennt, dass sämtliche Freundinnen ohne einen plötzlich immer enger zusammen wachsen und man nur noch die Person ist, die von außen zusieht und ab und an mal dabei ist. „Ach unser Frühstück letztens war so lustig!“, „Weißt noch, die Grillparty, bei der alle im Pool gelandet sind?“, „Uhhh nächste Woche müssen wir uns unbedingt für den neuen Volleyball-Kurs anmelden!“. Ähm … schön, dass ihr so oft gemeinsam frühstückt. Welche Grillparty? Und ich will verdammt noch mal auch einen Volleyball-Kurs mit euch besuchen!! Und nein, das ist keine Eifersucht, sondern einfach Herzschmerz pur.

Es tut einfach weh

Gut, gegen gewisse Dinge kann man einfach nichts machen. Schließlich ist es nicht möglich, sich an zwei Orten gleichzeitig zu befinden. Dass man früher oder später keinen so großen Part mehr im Leben seiner einst wichtigsten Person spielt, gehört leider einfach zum Erwachsenwerden dazu. Und trotzdem gibt es Momente, die einen zutiefst verletzen und klassische Liebeskummer-Symptome auslösen. Wie etwa Bauchschmerzen, Übelkeit, Niedergeschlagenheit, miese Laune und das Gefühl, jeden Moment losheulen zu können. Immer wieder stellt man sich die Frage: Womit habe ich das verdient?

Grundsätzlich hat eine BFF bestimmt nicht den Vorsatz, einem weh zu tun. Und dennoch passiert’s. Sie fährt mit jemand anderem in den Urlaub (jemand außer ihrem Freund), man erfährt auf einmal alles erst als Letztes oder man rechnet fix damit, Trauzeugin bei ihrer Hochzeit, einem der wohl wichtigsten Momente in ihrem Leben, zu sein. Und dann kommt der Slap in the Face, völlig unerwartet, völlig unvorbereitet: Sie wählt eine andere Freundin aus. Eine, die noch dazu eine Zeit lang nur die Nebenrolle gespielt hat, ist plötzlich zur Hauptprotagonistin geworden. Autsch.

Und auch wenn die Freundschaft dadurch nicht zwangsläufig beendet ist, fühlt man sich hintergangen, verschmäht, wie auf einem Abstellgleis und ja, in einer Weise auch betrogen.

Herzschmerz durch Freundschaften psychologisch bewiesen

Psycholog:innen merken immer wieder an, dass die Enttäuschung durch sehr enge Freunde auf emotionaler Ebene mit dem Verlust seines Lebenspartners gleichgestellt werden kann. Hierbei geht es ebenso um Sicherheit, Vertrauen und Geborgenheit. Denn „auch Freundschaften können genauso stark, leidenschaftlich, intensiv, dauerhaft, tief und intim sein wie Liebesbeziehungen“, erklärt etwa Psychoanalytiker Saverio Tomasella in einem Interview. Und das über viele Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte hinweg.

Im Gegensatz zu Liebesbeziehungen, in denen es nicht gerade unüblich ist, dass man sich wieder trennt, rechnet man bei Freundschaften nicht damit, dass es eines Tages aus sein könnte. Deshalb ist der Schmerz, den man verspürt, wenn man von der BFF enttäuscht wird, auch umso größer. Dazu kommt, dass man keine alte Freundschaft beenden muss, wenn man eine neue beginnt, wie das etwa in romantischen Partnerschaften der Fall ist. Das ist womöglich auch der Grund, warum es schwerer fällt, loszulassen, sollte es zu einer Trennung im Freundeskreis kommen. Das, was man mit dieser einen Person hatte, lässt sich einfach nicht mehr ersetzen. Durch kein neue Freundin der Welt.

Das kannst du dagegen tun

Wenn die Anti-Liebeskummer-Methode mit schlechten Filmen, Junkfood und viel Alkohol bei klassischem Herzschmerz funktioniert, wird sie euch vermutlich auch in so einem Fall ablenken. Laut Expert:innen ist es vor allem hilfreich, den Schmerz, den man empfindet, zu benennen. Dieses ungute Gefühl, das man mit sich herumträgt, das einen traurig macht und nachts nicht schlafen lässt, kann nämlich durchaus auch als Trennung bezeichnet werden. Und hat man erstmal herausgefunden, dass man einen freundschaftlichen Break-up hinter sich hat, lässt er sich möglicherweise auch leichter verarbeiten.

Eine Sache, die ihr noch probieren könnt: Vielleicht merkt eure BFF gar nicht, was sie mit ihren Handlungen in euch auslöst. Daher ist es wichtig, dass ihr miteinander kommuniziert, wenn ihr merkt, dass noch nicht alles verloren ist und es doch noch einen Hoffnungsschimmer für eure Freundschaft gibt. Eine Aussprache kann hier wirklich Wunder bewirken, vorausgesetzt ihr spürt die Bereitschaft eurer Freundin. Wie auch immer die Sache schlussendlich endet; ihr müsst euch verinnerlichen, dass es nicht an euch liegt und ihr absolut nichts falsch gemacht habt. Und: Mit Sicherheit warten noch viele tolle, innige, spannende, lustige, schräge, liebevolle, und deepe Freundschaften auf euch, die euch auf andere Gedanken bringen werden ❤