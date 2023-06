Die Gerüchteküche brodelt mal wieder. Der Auslöser dieses Mal: Shakira und Lewis Hamilton. Die zwei sollen sich nämlich daten. So wurde die kolumbianische Pop-Ikone nun bei einem Rennen des Sportlers in Barcelona gespotted.

Nach dem Sportereignis sollen sie dann auch noch bei einem Abendessen in einem Restaurant gemeinsam gefeiert haben.

Was läuft da zwischen Shakira und Lewis Hamilton?

Steht da etwa schon ein neues Promi-Traumpaar in den Startlöchern? Schon seit Wochen brodelt zumindest ordentlich die Gerüchteküche. Es heißt, die kolumbianische Sängerin Shakira soll nach ihrer aufsehenerregenden Trennung von Profi-Fußballer Gerard Piqué mit dem nächsten Sport-Superstar anbandeln. So soll es zwischen der Sängerin und dem acht Jahre jüngeren britischen Rennfahrer Lewis Hamilton ziemlich gefunkt haben. Zumindest behaupten das zurzeit mehrere US-Medien.

Der Auslöser für die Spekulationen: Wie TMZ berichtet, besuchte Shakira am Wochenende ein Rennen des Sportlers in Barcelona. Lewis landete bei dem Formel-1 Spanien Grand Prix auf dem Podium. Dabei soll die Sängerin Lewis ganz fleißig von der Tribüne aus angefeuert haben. Doch nicht nur das: Nach dem Event haben die beiden den Abend in einem Restaurant zusammen mit Freunden ausklingen lassen! Dazu kursieren Fotos im Netz, die zeigen, wie der Profisportler seine Hand um Shakiras Taille legt.

Nicht das erste Mal gemeinsam gesichtet

Und aktuell scheinen die beiden gar nicht ohneeinander zu können. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen gesehen wurden: Vor einigen Wochen wurden die Stars bereits zusammen auf einem Boot in Miami gesichtet. Die zwei hätten den ganzen Tag miteinander verbracht. Medien berichteten damals sogar, die beiden hätten Händchen halten. Was nun wirklich dran ist an den Spekulationen, wissen derzeit wohl nur die zwei selbst. Aber laut den Bildern scheint da wohl tatsächlich Liebe in der Luft zu liegen.

Und fest steht: Beide Superstars sind derzeit Singles. Während die kolumbianische Sängerin Shakira sich im vergangenen Jahr nach elf Jahren von Fußballstar Gerard Piqué inklusive Rosenkrieg trennte, ist der Formel-1-Rennfahrer schon seit Jahren Junggeselle. Bis 2015 war der Sportler mit „The Pussycat Dolls“-Sängerin Nicole Scherzinger zusammen. Ihre Beziehung ging nach sieben Jahren in die Brüche.