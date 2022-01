Erst am Mittwoch tauchte im Internet ein Bild auf, auf dem eine schwangere Frau zu sehen war, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit Laura Müller hatte. Sofort kamen wieder Baby-Gerüchte und eine vermeintliche Schwangerschaft der 21-Jährigen auf. Das Foto entpuppte sich allerdings als Fake.

Nun meldet sich die Frau von Michael Wendler selbst verärgert über Instagram zu Wort und äußert sich zu den Baby-Gerüchten.

Laura Müller äußert sich auf Instagram

Schon seitdem der Schlagersänger und Laura im Dezember eine große Neuigkeit auf OnlyFans angekündigt hatten, spekulieren Fans über eine Schwangerschaft. Anstatt der erwarteten Babynews verkündete das Paar allerdings den Kauf eines neuen Hauses in Florida. Doch gestern tauchte im Internet plötzlich ein Foto einer schwangeren Frau auf, die der 21-Jährigen ziiiiemlich ähnlich sieht. Es stellte sich jedoch als Fake heraus. Das gefälschte Bild brachte das Fass für Laura nun wohl zum Überlaufen. Auf Instagram redet sie jetzt Klartext und lässt ihre Follower wissen, was sie von den ständigen Baby-Gerüchten über sie hält.

„Nein, ich bin aktuell nicht schwanger“

Die TV-Bekanntheit ist nicht sonderlich begeistert vom falschen Foto und von den Gerüchten. „An alle diejenige, die in der heutigen Zeit Social Media dafür benutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch merken, wann man eine Grenze überschreitet„, so Laura am Donnerstag (27. Jänner) in ihrer Insta-Story. „Nein, ich bin aktuell nicht schwanger“, stellt sie noch einmal nachdrücklich klar. Der ständige Druck auf den Sozialen Medien bringe sie oft in Erklärungsnot und damit habe sie ein großes Problem. Schließlich sollte sie entscheiden dürfen, was sie mit anderen Menschen über ihr Privatleben teilen möchte und was nicht. Aktuell genieße das Model ihr Leben jedenfalls in vollen Zügen, wie Laura selbst betont und stellt abschließend klar: „Jede Frau sollte respektiert werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen.“