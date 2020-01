Wer würde sich nicht gerne die Nächte um die Ohren schlagen und wilde Partys feiern, ohne am nächsten Tag mit einem schlimmen Hangover aufzuwachen. Doch das lässt sich meist kaum vermeiden. Allerdings soll es tatsächlich Drinks geben, die so gut wie keinen Kater auslösen!

Das sind die alkoholischen Getränke, die weniger Hangover verursachen und die, die für den schlimmsten Kater sorgen.

Warum haben wir eigentlich einen Hangover?

Jede Art von Alkohol enthält einen Wirkstoff namens Ethanol. Bei der Herstellung entstehen zudem aber auch häufig toxische Nebenprodukte, sogenannte Kongenere. Laut Studien zufolge sollen diese für einen Hangover verantwortlich sein. Je mehr davon im Akohol enthalten sind, desto schlimmer wird der Kater. Denn unser Körper hat große Mühe dieses Kongenere abzubauen. Es kann beim Feiern also helfen, darauf zu achten, Drinks mit einem niedrigen Anteil solcher toxischer Nebenprodukte zu trinken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, am nächsten Tag ohne brummenden Kopf aufzuwachen.

Diese alkoholischen Getränke verursachen weniger Hangover

1. Vodka

Kein Witz! Die meisten von uns verbinden Vodka vermutlich mit fragwürdigen Entscheidungen und Eskalationen. Kein Wunder, denn immerhin enthält Vodka 40 % Alkohol. Doch Studien haben gezeigt, dass dieser Alkohol am wenigsten für einen Hangover sorgt, denn er enthält so gut wie keine Kongenere. Aber Achtung: sobald du Vodka mit zuckerhaltigen Softdrinks mixt, steigt dein Hangover-Risiko. Denn diese verstärken das Kopfweh am nächsten Tag. Besser du mischt ihn mit Soda oder Fruchtsaft. Allerdings läuft man bei Vodka schnell Gefahr zu viel davon zu trinken, da er so gut wie nach nichts schmeckt.

2. Gin

Auch Gin zählt zu den Getränken, mit denen du einen Hangover vermeiden kannst. Natürlich nur dann, wenn du nicht zu viel davon trinkst. Und auch hier gilt: nicht mit zu zuckerhaltigen Mixgetränken mischen. Kein Wunder also, dass Gin zurzeit so beliebt ist. Denn damit wurde schon so manch schlimmer Kater vermieden. Unser absoluter Favorit: Gin Tonic Coffee.

3. Rum

Rum enthält ebenfalls wenig Kongenere und mindert somit auch das Risiko nach einer Partynacht mit einem brummenden Kopf aufzuwachen. Generell gilt: farbloser Alkohol verursacht weniger Kopfschmerzen. Denn er enthält weniger toxische Nebenprodukte, die der Körper nur schwer abbauen kann.

Diese Drinks sorgen für einen schlimmen Hangover

Anders ist das mit diesen alkoholischen Getränken. Bei diesen Drinks solltest du aufpassen und nicht zu viel davon trinken. Denn sonst ist ein Hangover vorprogrammiert.

1. Whisky

Dunkler Alkohol, wie Whisky oder Bourbon enthält mehr Kongenere und führt deshalb auch häufiger zu einem Hangover. Studien zufolge ist darin nämlich besonders viel Methanol enthalten, eines der sogenannten Kongenere. Und dieses soll sogar noch dann im Körper zurückbleiben, wenn der Alkohol selbst eigentlich schon abgebaut wurde. Das könnte erklären, warum dich ein Hangover von zu viel Whisky gleich mehrere Tage lang streichfähig macht.

2. Rotwein

Auch in Rotwein ist besonders viel Methanol enthalten, das der Körper nur sehr schwer abbauen kann. Denn auch bei Wein gilt, je dunkler er ist, desto höher das Hangover-Risiko. Konservierungsmittel und Farbstoffe können den Effekt zusätzlich verstärken. Hinzu kommt, dass viele Menschen allergisch auf Rotwein reagieren, da er außerdem Histamin enthält. Heuschnupfen-Geplagte sollten also besser die Finger davon lassen, denn das Kopfweh am nächsten Tag wird von Rotwein nur noch schlimmer.

3. Prosecco und Champagner

Besonders gefährlich ist außerdem sogenannter Sprudel. Dieser kann für einen richtigen Killer-Hangover sorgen. Und oft reichen schon wenige Gläser. Denn das darin enthaltene Kohlendioxid führt dazu, dass dein Körper den Alkohol schneller absorbiert. Infolgedessen steigt der Blutalkohol rasanter und du bist viel schneller betrunken, als bei Getränken ohne Kohlensäure. Bei Prosecco und Champagner bist du also definitiv besser dran, wenn es bei einem oder höchstens zwei Gläsern bleibt.

Generell lässt sich ein Hangover natürlich nicht vermeiden, wenn du zu viel Alkohol trinkst – egal welchen. Doch hilfreich kann es sicher sein darauf zu achten, welche Drinks man während einer wilden Partynacht bestellt.