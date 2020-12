Gin Tonic und Kaffee – unsere zwei liebsten Getränke zusammengemischt? Das kann nur gut schmecken! Gin Tonic Coffee ist der neue Trend-Drink zu Weihnachten.

Und wir verraten euch, wie man ihn mixt.

Gin Tonic Coffee: So geht der Drink

Im Prinzip ist der Drink ganz einfach zuzubereiten. Denn er ist im Prinzip so simpel, wie er klingt. Und noch dazu schmeckt er einfach unfassbar lecker. Gin geht immer und Kaffee sowieso. Also warum die beiden nicht einfach kombinieren? Der Gin Tonic Coffee eignet sich wegen der süßen Kaffeenote außerdem als perfekter Dessert-Drink für die Festtage. Außerdem regen Kaffee und Tonic zudem die Verdauung an und helfen dem Magen nach zu viel Essen.

So einfach könnt ihr den Drink mixen

Was du brauchst:

Gin

Tonic Water

Cold Brew Coffee oder kalten Kaffee

Eiswürfel

Und so geht’s:

Ein fancy Glas mit Eiswürfeln befüllen Gin und Tonic, wie auch sonst, miteinander vermischen (am besten etwa 2cl Gin und 8cl Tonic) Den Cold Brew Coffee (wird mit einer French Press hergestellt; falls ihr keine habt, einfach kalten Kaffee verwenden) langsam ins Glas dazu geben Einmal umrühren, mit etwas Rosmarin und einem hübschen Strohhalm dekorieren.

Fertig ist der fancy X-Mas Drink – Lasst ihn euch schmecken!