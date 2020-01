Diese Silvesterparty dürfte wohl etwas eskaliert sein und sorgte für einen kuriosen Rettungseinsatz. Ein 18-jähriger Deutscher steckte nämlich mehrere Stunden in einem Rauchfang fest.

Die anderen Partygäste entdeckten ihn gegen 4:30 am Morgen. Wie genau er dort hinkam, ist unklar.

Kurioser Rettungseinsatz: Teenager steckte halbnackt in Rauchfang

An Neujahr alarmierte eine Gruppe Jugendliche in Sachsen-Anhalt in Deutschland die Einsatzkräfte. Denn ein junger Mann steckte in einem Rauchfang fest. Laut eigenen Angaben habe er zuvor mit anderen Gästen in einer Ferienwohnung in Südharz Silvester gefeiert. Als die Rettungskräfte ankamen, ragte der Oberkörper des 18-Jährigen aus einem etwa 15 Meter hohen Schornstein. Er hatte kein T-Shirt an.

Teenager halbnackt in Schornstein: Umstände unklar

Laut Polizei verließ der junge Mann irgendwann die Feier in der Unterkunft. Nachdem er nach einiger Zeit nicht mehr zurückgekommen war, machten sich die anderen Sorgen und suchten nach ihm. Als sie vor die Tür des Hauses gingen, hörten sie seine Hilferufe. Der Bursche dürfte bereits mehrere Stunden im Rauchfang festgesteckt sein. Und das bei Temperaturen von minus vier Grad. Wie genau er dort hineingekommen ist, ist unklar, so eine Polizeisprecherin.

Die Freiwillige Feuerwehr, sowie Mitglieder des Technischen Hilfswerk befreiten ihn schließen. Der stark unterkühlte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.