Adria verspürte ein starkes Bedürfnis danach, ihrem Ärger über die viel zu kleinen Größen von Kim Kardashians Shapewear-Label SKIMS Luft zu machen. Also verpackte sie ihr Review in ein mega witziges Video und ging dann mit fast 13 Millionen Aufrufen viral.

Das virale Video veranlasste wiederum viele weitere Shapewear-Labels, Adria ihre eigenen shapenden Produkte zuzuschicken. Dann dachte sich Adria, wieso nicht eine lustige Review-Serie der anderen Art starten. Dafür wird sie im Netz jetzt ordentlich gefeiert!

Adria über viel zu kleine Größen von SKIMS verärgert

“Das ist ein Video für Kim Kardashian und zwar nur Kim Kardashian”, so fängt Adrias Video mit dem vernichtenden Urteil an. Ihrer Meinung nach habe Kim Kardashians Shapewear-Linie SKIMS nämlich ein ganz gewaltiges Problem: Realitätsferne Größen. Normalerweise trägt sie bei einer Körpergröße von 1,70m und 68kg die Konfektionsgröße M. Also bestellte sie aus Gewohnheit auch bei SKIMS Größe M. Bei der Ankunft des Packerls wurde sie aber mit einem völlig neuen Ausmaß der Größenvariation konfrontiert. Das Produkt war am Ende nämlich um einiges kleiner, als man jemals tolerieren dürfte, so ihr Vorwurf. Dies inspirierte sie dazu, ein Review der etwas anderen Art zu verschicken. Kurzerhand richtete sie sich in einem mit Musik unterlegten TikTok-Video direkt an die Unternehmerin des Labels: Kim Kardashian. In dem Video sagt sie: In ihrer Shapewear würde sie aussehen wie Winnie Pooh in zu kleiner Unterwäsche. Das nennen wir mal eine kreative Body Positivity Message!

Adria startet Shapewear-Review-Serie

Weil das Skims-Review-Video so durch die Decke ging, schickten ihr viele andere Shapewear-Labels ihre Produkte zu, um diese ebenfalls zu testen. Ganz begeistert von dem Feedback der Labels, nahm die witzige Content Creatorin das als Anlass, eine ganze Review-Serie zu drehen, die einen vor Lachen einfach weghaut.

Vergleich von verschiedenen Shapewear-Labels

Um das unterschiedliche Größenausmaß noch einmal anschaulicher darzustellen, fing sie an, einen direkten Vergleich der Shapewear-Linien zu drehen. Mit einem vernichtenden Ergebnis für SKIMS! Denn in die SKIMS Swimwear Größe M passt gerade einmal Adrias Hund perfekt hinein. Für ihre ehrlichen Reviews wird Adria von unzähligen TikTok-Usern gefeiert. Und auch wir finden ihre Clips einfach erfrischend und großartig!

Und was lernen wir daraus? Wenn Bestellungen viel zu enttäuschend ausfallen, weil sie unrealistische Körperformen und Konfektionsgrößen zelebrieren: Einfach TikTok-Videos drehen. 😉