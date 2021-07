Ariana Grande könnte wohl gerade nicht glücklicher sein. Erst kürzlich gab sie ihrer großen Liebe Dalton Gomez das Ja-Wort. Jetzt befindet sich das verliebte Paar auf Honeymoon in Europa. Auf Instagram gibt die Sängerin Einblicke in ihre Flitterwochen.

Das junge Ehepaar genießt die gemeinsame Zeit bei einem Trip nach Amsterdam.

Ariana Grande: So schön sind ihre Flitterwochen

Während wir Europäer unsere Flitterwochen am liebsten ganz weit weg auf den Malediven, auf Bali oder auf Mauritius verbringen wollen, können viele Stars es kaum erwarten, die Kultur in Europa zu entdecken. So wie Ariana Grande. Im Mai gab sie ihrer großen Liebe Dalton Gomez still und heimlich das Ja-Wort. Jetzt folgt eine romantische Honeymoon-Reise. Das Ziel: Amsterdam!

Auf Instagram teilt die Sängerin romantische Fotos von sich und ihrem Ehemann. Darauf zu sehen: Sightseeing, eine Fahrt mit einem Schiff, die wunderschöne Landschaft samt Windmühlen in Holland sowie ein romantischer Moment in den Kanälen von Amsterdam. Für Lacher sorgt ein Bild, das Ariana und Dalton in überdimensionalen, landestypischen Clogs zeigt. Aber seht selbst:

Heimliche Hochzeit im Mai

Ariana Grande war bereits mit Comedian Pete Davidson verlobt. Bis vor den Altar hat es die 28-Jährige bisher aber nicht geschafft. Doch dann trat der 25-jährige Immobilienmakler Dalton Gomez in ihr Leben und alles sollte sich ändern. Während sie überraschend ihre Verlobung bekannt gaben, liefen parallel wohl schon erste Hochzeitsvorbereitungen. Denn nur kurze Zeit später, am 5. Mai 2021, gab sich das frisch verliebte Ehepaar das Ja-Wort.

Die Hochzeit fand im kleinen Rahmen in ihrem gemeinsamen Wohnort Montecito in Kalifornien statt. Laut Insidern haben die beiden die romantische Zeremonie nur mit der Familie und den engsten Freunden gefeiert. Dass sie mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez zusammen ist, hielt Ariana ziemlich lange geheim. Erst im Mai 2020 machte sie die Beziehung öffentlich.