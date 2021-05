Ariana Grande hat ihren Verlobten Dalton Gomez still und heimlich geheiratet. Die Sängerin selbst hüllte sich bislang in Schweigen. Jetzt postet sie ein offizielles Statement in Form von traumhaften Hochzeitsbildern.

Wer braucht schon Worte, wenn er Bilder hat.

Die ersten Bilder von Ariana Grandes Traumhochzeit sind da

Endlich sind sie da! Ariana Grande postete gestern auf ihrem Instagram Account die ersten Bilder ihrer intimen Hochzeit und unser Herz hüpft. Ariana als wunderschöne Braut im schlichten langen Satin-Dress mit einem ultra heißen Rückenausschnitt. Zuckersüße Kuss-Fotos von Ari und ihrem Dalton inklusive. In der hübsch geschmückten Location hängen zarte Blumenranken von der Decke. Sie haben es also wirklich getan. In einer kleinen Zeremonie mit nur 20 Gästen gaben sich die 27-Jährige und der 25-jährige Immobilienmakler am 15. Mai das Ja-Wort. Die „winzige und intime“ Trauung fand in ihrem Zuhause im kalifornischen Montecito statt.

Die Hochzeitszeremonie soll laut Insidern total gechillt und zwanglos gewesen sein. Anschließend wurde ordentlich mit den Gästen gefeiert. Warum sich das Paar gerade in Montecito das Ja-Wort gegeben hat? Eine anonyme Quelle verriet dem People Magazin: “Sowohl Ari als auch Dalton lieben Montecito. Sie verbringen dort viel Zeit.” Daher sei es einfach “natürlich”, dass sie dort auch heiraten.

Seit Dezember 2020 verlobt

Ende Dezember 2020 verkündete Ariana Grande ihre Verlobung mit Dalton Gomez. Auf Instagram postete die Sängerin damals mehrere Schnappschüsse mit dem 25-Jährigen und zeigte den Ring, den er ihr geschenkt hatte. “Für immer und noch mehr”, schrieb die 27-Jährige unter ihrem Posting und kommentiert die Verlobung nicht weiter. Dass sie mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez zusammen ist, hielt Ariana ziemlich lange geheim. Erst im Mai 2020 machte sie die Beziehung schließlich öffentlich.

Wer ist Dalton Gomez?

Ariana Grande ist verheiratet. Aber wer ist ihr neuer Ehemann Dalton Gomez überhaupt? Im Video zum Song “Stuck With U”, den die Sängerin gemeinsam mit Justin Bieber aufnahm, tanzte sie damals mit dem jungen Immobilienmakler durchs Bild. Er ist Arianas erste offizielle Beziehung seit sie 2018 ihre Verlobung mit Pete Davidson löste. Wie eine Quelle dem People Magazin verriet, sollen die beiden bereits seit Jänner 2020 zusammen sein. Laut Insidern verbringen Dalton und Ariana seit Beginn der Coronavirus-Pandemie gemeinsam den Lockdown in den USA. Dalton arbeitet übrigens als Makler für ein Luxus-Immobilienunternehmen.