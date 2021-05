Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt. Angeblich will Leonardo DiCaprio seiner 23 Jahre jüngeren Freundin Camila Morrone schon bald einen Antrag machen. Der Schauspieler soll sogar schon einen “ultimativen” Verlobungsring gekauft haben.

Das hat jetzt zumindest eine anonyme Quelle ausgeplaudert.

Wird Leonardo DiCaprio seiner Freundin einen Antrag machen?

Wird der ewige Junggeselle bald unter der Haube sein? Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, wird Leonardo DiCaprio bald seiner Freundin Camila Morrone einen Antrag machen. Laut dem US-Magazin OK! ist der 46-Jährige bereit, mit dem 23 Jahre jüngeren Model den nächsten Schritt zu wagen. Angeblich soll DiCaprio sogar ernsthafte Hochzeitspläne schmieden. “Leo ist aufgeregt, Nägel mit Köpfen zu machen und Camila zu bitten, ihn zu heiraten”, zitiert das Magazin eine anonyme Quelle. Dass der Schauspieler sesshaft werden möchte, überrascht aber nicht nur seine Fans. Auch enge Freunde von Leonardo DiCaprio sollen laut dem US-Magazin völlig fassungslos über seine Zukunftspläne sein.

Das 23-jährige Model sei ebenfalls bereit für eine baldige Verlobung freuen. Laut dem US-Magazin erwarte Camila den Antrag schon mit Spannung, will ihren Freund aber nicht unter Druck setzen. Können wir uns also schon bald auf eine Hochzeit der beiden freuen? Bisher äußerte sich das Paar nicht zu den Gerüchten. Sowohl Leonardo als auch Camila hüllen sich derzeit in Schweigen.

Verlobung Mitte Juni

Einigen US-Medien zufolge soll Leonardo DiCaprio sogar bereits einen “ultimativen” Verlobungsring für seine Freundin gekauft haben und ihr schon bald die Frage aller Fragen stellen wollen. Auch der Antrag soll nicht mehr lange auf sich warten lassen: Laut dem OK!-Magazin will der Schauspieler Camila Morrone den Ring angeblich schon Mitte Juni an den Finger stecken.

Seit 2017 ist Leonardo DiCaprio mit der 23-Jährigen zusammen. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Beziehungen verlauft die Partnerschaft mit Camila Morrone bisher ziemlich skandalfrei. In der Öffentlichkeit sieht man das Paar nur selten miteinander, sogar auf dem Roten Teppich präsentieren sie sich den Fotografen meistens getrennt voneinander. DiCaprio war bereits mit Model Gisele Bündchen, Schauspielerin Blake Lively und Model Toni Garrn liiert.