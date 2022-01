Unfassbarer Schicksalsschlag für Sinéad O’Connor: Ihr Sohn Shane ist mit nur 17 Jahren ums Leben gekommen. Das verkündet die Sängerin jetzt via Twitter. Ihr 17-jähriger Sohn befand sich demnach seit Wochen in einer Klinik in Behandlung.

Der Teenager soll am 6. Jänner aus dem Spital verschwunden sein.

Sinead O’Connor: Vermisster Sohn tot aufgefunden

Seit vergangenem Donnerstag suchte die Polizei verzweifelt nach dem 17-jährigen Nevi’im Nesta Ali Shane – dem vermissten Sohn von Sängerin Sinèad O’Connor. Nun gibt es traurige Gewissheit, denn der junge Mann wurde leblos aufgefunden, wie unter anderem „Daily Mail“ berichtet.

„Nach der Bergung einer Leiche in der Gegend von Bray in Wicklow am Freitag, den 7. Januar 2022, wurde der Vermisstenaufruf für Shane O’Connor, 17 Jahre, eingestellt“, heißt es in einem Statement der Polizei.

Auf Twitter gab Sinéad O’Connor in herzzereißenden Zeilen den Tod ihres Sohnes bekannt: „Mein wundervoller Sohn, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, das Licht meines Lebens, hat heute beschlossen, seinen irdischen Kampf zu beenden und ist nun bei Gott.“ Weiters schreibt die Sängerin noch: „Möge er in Frieden ruhen und möge niemand seinem Beispiel folgen. Mein Baby. Ich liebe dich so sehr. Bitte ruhe in Frieden.“

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Sängerin erhebt schwere Vorwürfe gegen Klinik

In einem weiteren Tweet stellt sich die „Nothing Compares 2 U“-Sängerin die Frage, wie es überhaupt zu dem Verschwinden ihres Sohnes kommen konnte und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Klinik, in der sich der 17-Jährige befand. Dem Post zufolge soll der Jugendliche wegen psychischer Probleme unter Beobachtung gestanden sein.

„Wie kann ein siebzehnjähriger traumatisierter junger Mensch, der wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung steht, verschwinden?“, schrieb sie kurz nach seiner Flucht auf Twitter.

Like, how has a seventeen year old traumatised young person WHO WAS ON SUICIDE WATCH in Tallaght Hosptial’s Lynn Ward been able to go missing??? Hospital of course so far refusing to take any responsibility. Anything happens to my son on their watch? Lawsuits. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022

Solltest du Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine private Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.