Schocknachricht aus der deutschen Fernsehwelt: Star-Comedian Mirco Nontschew ist gestorben. Die plötzliche Nachricht über den Tod des 52-Jährigen bestätige auch sein Manager.

Bekannt war Nontschew unter anderem als Zwerg „Tschakko“ in „7 Zwerge – Männer allein im Wald“.

Mirco Nontschew plötzlich verstorben

Es sind traurige Nachrichten, die sich gerade aus Deutschland verbreiten. Mirco Nontschew, der seit Anbeginn seiner Comedy-Karriere unzählige Menschen zum Lachen gebracht hat, ist tot. Wie deutsche Medien bestätigen, ist der Star-Comedian im Alter von gerade mal 52 Jahren gestorben. Nontschews Manager und enger Freund Bertram Riedel berichtet der Bild-Zeitung: „Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.“

Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Doch laut RTL soll Nontschew bereits vergangene Woche gestorben sein. Die Nachricht ist wohl für alle ein Schock. Denn bis vor kurzem stand der 52-Jährige noch für die Prime-Show „LOL: Last One Laughing“ vor der Kamera, die im Frühjahr 2022 Premiere feiert.

Durchbruch mit Imitationen

Bekannt wurde Mirco Nontschew, als er in den 90ern die erfolgreiche Show „RTL Samstag Nacht“ mitbegründete. In die Herzen der Zuschauer spielte er sich aber mit seinen besonderen Auftritten, bei denen er Geräusche und Töne perfekt imitiert hat. 2001 bekam er dann auf Sat.1 seine eigene Show mit dem Namen „Mircomania“. Dann folgten Kinohits wie “ 7 Zwerge – Männer allein im Wald“ sowie in der Fortsetzung „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“. Darin spielte er den grimmigen Zwerg „Tschakko“.

Im Netz zeigen sich Fans bestürzt über das plötzliche Ableben des Stars. Auf Instagram kommentierten sie etwa: „Oh nein ich liebte seine Art die Menschen zum Lachen zu bringen… Mein aufrichtiges Beileid an die Hinterbliebenen“. Und auch emotionale Zeilen wie „Mirco Ruhe in Frieden du wirst fehlen“ und „Ich kann es immer noch nicht glauben“, sind zu lesen. Mirco Nontschew hinterlässt zwei Töchter.